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Взрыв на танкере в Находке
05.11.2019

Взрыв на танкере в Находке


    • 2 ноября на судне «Залив Америка» произошел взрыв грузового танка. В момент аварии танкер стоял на якоре на 4-м районе залива Находка в ожидании постановки к причалу под погрузку.

    На борту находилось 12 членов экипажа. Два члена экипажа погибли, один пропал без вести, говорится в официальном заявлении компании-судовладельца «Наяда». Оставшиеся на борту 9 членов экипажа не пострадали.

    По информации компании, в момент аварии никаких ремонтных работ на танкере не производилось. В мае этого года судно прошло очередной ремонт и возобновляющее освидетельствование инспекции Российского морского регистра. Танкер находился в балластном состоянии, без груза. Пожара на борту и разлива нефти не было. Герметичность корпуса не нарушена. Судно находится на плаву и ошвартовано у причала в порту Находка.

    Причины аварии на выясняются. Ведется следствие. «Факторы, ставшие причиной данного аварийного случая, будут официально опубликованы по завершении расследования уполномоченными государственными органами», – говорится в сообщении «Наяды».

    По факту происшествия на судне в Находке Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.


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