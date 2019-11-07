Научная экспедиция «Дальневосточного плавучего университета»

Курсанты МГУ им. адм. Г.И. Невельского успешно закончили научно-исследовательскую экспедицию по изучению последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1», сообщили SeaNews в Университете. Экспедиция прошла в формате «Дальневосточного плавучего университета.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года и была спровоцирована разрушительным землетрясением магнитудой в девять баллов и цунами. В этом году российская экспедиция в четвёртый раз провела мониторинг радиационной обстановки в Японском море и Курило-Камчатском регионе Тихого океана.

На время экспедиции было зафрахтовано учебное производственной судно «Профессор Хлюстин». На борту судна была предусмотрена самостоятельная научная работа и учебный процесс по программе плавательной практики курсантов судомеханического факультета Морского университета. Состав образовательной части личного состава экспедиции представляли 125 второкурсников. По совокупности выполненных работ ребята получили первые квалификационные документы, соответствующие Международной конвенции о подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 1978 года.

В экспедиции также приняли участие представители Фонда полярных исследований, Института океанологии им. П.П.Ширшова, Радиевого института им. В.Г.Хлопина, Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева и Курчатовского института.