Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Научная экспедиция «Дальневосточного плавучего университета»
07.11.2019

Научная экспедиция «Дальневосточного плавучего университета»


    • Курсанты МГУ им. адм. Г.И. Невельского успешно закончили научно-исследовательскую экспедицию по изучению последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1», сообщили SeaNews в Университете. Экспедиция прошла в формате «Дальневосточного плавучего университета.

    Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года и была спровоцирована разрушительным землетрясением магнитудой в девять баллов и цунами. В этом году российская экспедиция в четвёртый раз провела мониторинг радиационной обстановки в Японском море и Курило-Камчатском регионе Тихого океана.

    На время экспедиции было зафрахтовано учебное производственной судно «Профессор Хлюстин». На борту судна была предусмотрена самостоятельная научная работа и учебный процесс по программе плавательной практики курсантов судомеханического факультета Морского университета. Состав образовательной части личного состава экспедиции представляли 125 второкурсников. По совокупности выполненных работ ребята получили первые квалификационные документы, соответствующие Международной конвенции о подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 1978 года.

    В экспедиции также приняли участие представители Фонда полярных исследований, Института океанологии им. П.П.Ширшова, Радиевого института им. В.Г.Хлопина, Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева и Курчатовского института.

     


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.09.2019
    Новое судно FESCO
    На регулярном сервисе между Магаданом и портами Приморья
    FESCO ВладивостокДальний ВостокКонтейнеровозы
    0
    06.09.2019
    17 миллионов за потерю крана
    «Ингосстрах» выплатил владельцам судна «Марк Любовский» возмещение в размере более 17 млн рублей в связи с обрывом и […]
    КраныПроисшествияСтрахование
    0
    29.01.2019
    Шиптушор упал на контейнеровоз – видео
    Рано утром в понедельник на контейнерном терминале Global Container Terminal в порту Ванкувер произошло падение причального перегружателя на […]
    КраныПортПроисшествия
    0
    19.07.2019
    Пассажирские поезда на Сахалине перешли на «широкую» колею
    Завершена третья стадия решающего этапа «перешивки» Сахалинской магистрали на общероссийский стандарт колеи 1520 мм. Работы на участке Поронайск […]
    Дальний ВостокЖ/д колеяЖелезная дорогаРеконструкция
    0
    22.01.2019
    Следственный комитет побывал в Морском порту
    Сотрудники Санкт-Петербургского следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России провели проверку по факту частичного обрушения кровли […]
    Морской порт Санкт-ПетербургПроверкаПроисшествияСледственный комитет
    0
    15.01.2019
    На ВСК спасли косулю – видео
    Из ледового плена
    Восточная стивидорная компанияПроисшествия
    0
    01.11.2019
    Первые партии транзитных контейнеров по новому международному маршруту
    Находкинские таможенники оформили 34 контейнера, прибывшие в порт Восточный по новому транзитному маршруту – из стран Юго-Восточной Азии […]
    Дальневосточное таможенное управлениеДальний ВостокЕвросоюзЖелезная дорога
    0
    30.10.2019
    Первое «да» слиянию HHI с DSME
    Комитет по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана одобрил слияние Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo […]
    Daewoo Shipbuilding Hyundai Heavy Industries верфиЕврокомиссия
    0
    13.03.2019
    Заложено судно для Сахалина и Курил
    На Невском судостроительном заводе заложен киль головного судна проекта PV22 в серии из двух грузопассажирских теплоходов, которые будут […]
    Дальний ВостокКурилыСахалин
    0
    17.10.2019
    На «Звезде» заложили четвертый Aframax
    Для «Роснефти»
    AframaxДальний ВостокЗвездаПриморье
    0
    18.06.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Апрель 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АпрельДальний ВостокКонтейнерооборот
    0
    21.02.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Декабрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018ГрузооборотДальний ВостокДекабрь
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    Контейнерные перевозки Показать всё
    08.11.2019 Безработные контейнеровозы
    08.11.2019 Китайский оператор примет участие в «Агроэкспрессе»
    07.11.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    06.11.2019 Все порты Финляндии
    06.11.2019 Железнодорожные контейнеры
    06.11.2019 Гетеборг увеличил контейнерооборот
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ