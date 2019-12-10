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Форум Арктика Чилингаров
10.12.2019

Завершилась деловая программа IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее»


    • За два дня на полях IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее» состоялось 2 пленарных заседания, более 35 панельных и рабочих сессий, конференций и круглых столов, в рамках деловой программы выступили более 300 спикеров. В дискуссионных мероприятиях приняли участие делегаты 38 регионов России и 22 иностранных государств.

    Первым слово на пленарном заседании «Регионы как ключевые участники развития Арктической зоны РФ» взял специальный представитель Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президент МОО «Ассоциация полярников» Артур Чилингаров.

    «Сегодня в России создано министерство и государственная комиссия по развитию Арктики, учрежден профессиональный праздник – День полярника. Еще пять лет назад об этом можно было только говорить. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать, впереди напряженная работа», — отметил Артур Чилингаров, приветствуя участников форума.

    На пленарном заседании об опыте развития арктических субъектов рассказали руководители регионов. Мурманская область разрабатывает программу, направленную на повышение качества жизни «На Севере – жить». Республика Саха (Якутия) подготовит региональную стратегию развития до 2035 года. В ближайшие 5 лет в ЯНАО предстоит расселить около 1 млн кв. м аварийного жилья.

    С предложениями расширить Арктическую зону России выступили представители Республики Коми и Магаданской области.

    «Предлагаем включить в состав Арктической зоны Интинский, Усинский и Усть-Цилемский районы Республики Коми. Этот шаг даст толчок к развитию всего макрорегиона», — сказал зампредседателя правительства Республики Коми Константин Лазарев.

    Магаданская область не является резидентом Арктической зоны России, но имеет целый ряд оснований, в соответствии с которыми может быть включена в ее состав, пояснила заместитель председателя правительства региона Татьяна Савченко.

    Зампредседателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов сообщил, что на территории субъекта продолжает формироваться крупный индустриальный проект «Енисейская Сибирь», который по прогнозам даст до 25 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, в регионе ведется работа по созданию этнопоселков для коренных малочисленных народов.

    Первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев подтвердил, что регион готов стать базой для создания первого в Арктике научно-образовательного центра.

    Чтобы все проекты, заявленные регионами, могли осуществиться, необходима новая законодательная основа госполитики в Арктической зоне России. Эта тема была поставлена в центр пленарного заседания  «Новые горизонты государственной политики в Арктике», где министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики сделало ряд заявлений. Особый экономический режим может быть установлен в Арктической зоне уже в 2020 году, инвестиции в модернизацию региона составят 15 трлн рублей, в Арктической зоне  в течение 15 лет ожидается создание 200 тысяч новых рабочих мест, в Архангельске планируют открыть федеральный центр развития здравоохранения — все это будет обеспечено благодаря льготам, предусмотренным стратегией развития Арктической зоны РФ до 2035 года, об этом сообщил заместитель министра Александр Крутиков.

    По инициативе Ассоциации полярников и комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды 1 млрд 700 млн рублей направят на организацию научной экспедиции «Северный полюс – 2020»,  сообщил председатель комитета Владимир Бурматов.

    Государственная Дума заинтересована в оперативном продвижении инициатив, которые предусмотрены новым пакетом документов по развитию Арктической зоны, подчеркнула первый зампредседателя комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.

    По словам сенатора Александра Акимова для улучшения положения в Арктике необходимо развитие инфраструктуры. Без строительства автомобильных и железных дорог, возведения новых аэропортов, развивать Арктику будет сложно, отметил спикер.

    Сегодня на территории Арктической зоны России выявлено 102 объекта, представляющих экологическую опасность. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимира Пушкарева решение экологических проблем Арктики возможно только при объединении усилий госкорпораций, регионов и крупных промышленных компаний.

    Успешное сотрудничество России и США в Беринговом регионе – залог развития всей Арктики. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. Он отметил, что глобальный характер проблем в Беринговом регионе требует совместного поиска решений и подразумевает открытый диалог между двумя государствами в самых разных областях.

    Укрепит позиции России в Арктике создание первой трансарктической линии связи, сообщил Геворк Вермишян, генеральный директор ПАО «МегаФон».

    Заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Денис Соловьев рассказал, что компания планирует усилить работу над социальными проектами в Арктике.

    На полях форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией полярников и министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. АО «Акционерный банк «Россия» заключило два соглашения с комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики и АО «ИТМО Хайпарк», предметом последнего стало взаимодействие в области инвестиционных проектов по цифровизации арктического региона.

    В рамках форума также состоялось заседание совета Ассоциации полярников, на котором была выдвинута инициатива в год председательствования России в Арктическом совете объявить 2021 год годом Арктики в нашей стране. А 28 января — день открытия Антарктиды, может стать памятной датой. По словам Артура Чилингарова об этой инициативе уже доложено главе государства.

    В поддержку деловой программы форума в экспозиционном пространстве в течение двух дней работала масштабная выставка. Ее экспонентами стали крупнейшие компании и предприятия, работающие в Арктике, а также арктические регионы.

    Форум завершится культурной программой в Российском этнографическом музее, где в эти дни проходит выставка «Арктика: земля обитаемая».

    IX международный форум «Арктика: настоящее и будущее» в статусе партнёров поддержали ПАО «Мегафон», «Газпром нефть» и «Новатэк». Генеральными информационными партнерами форума выступили МИА «Россия сегодня» и информационное агентство России ТАСС.


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