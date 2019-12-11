15 мая 2020 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XVII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2020».

Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром».

Конференция ежегодно проходит при партнерстве с Российским Газовым Обществом, Ассоциацией Мурманшельф (г. Мурманск) и Ассоциацией Созвездие (г. Архангельск).

Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.

Аудитория конференции ежегодно составляет более 120 делегатов из числа представителей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, сотрудников отечественных и зарубежных компаний-операторов, научно-исследовательских учреждений и организаций, сервисных компаний, поставщиков оборудования и материалов для обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и береговой транспортной и перерабатывающей инфраструктуры для освоения шельфа.

Традиционно в конференции принимают участие представители компаний Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром нефть, Газпром нефть шельф, Росгеология, Внешэкономбанк, Вертолеты России, Газпромнефть-Сахалин, Газпром ВНИИГАЗ, Росгеолэкспертиза, Союзморгео, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, Росшельф, Уралхиммаш, Морнефтегазпроект, Буринтех, Совкомфлот, ТМК, Petrofac, Tenaris, Canusa-CPS, Новомет-Пермь, Трубопроводные системы и технологии, ВТБ-Лизинг, Центр судоремонта «Звёздочка», ЧТПЗ, а также представители Администраций Краснодарского края, Архангельской области, Ямало-Ненецкого Автономного Округа, Российского Газового Общества, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и других ведущих игроков отрасли.

Среди тем конференции в 2020 г.:

— Государственные и корпоративные планы по морской геологоразведке и реализации добычных проектов на море. Государственная поддержка работ компаний на шельфе

— Шесть лет началу работ по импортозамещению: первые итоги, успехи и неудачи, дальнейшие перспективы

— Нефтесервисные услуги, современные технологии, оборудование и материалы для оффшорных проектов

— Новые инфраструктурные и логистические решения в области реализации шельфовых нефтегазовых проектов

— Информационное, нормативно-правовое и кадровое обеспечение проектов на шельфе

И многие другие.

Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2020» — это:

— Одно из ключевых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке компании «Газпром»;

— Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, дальневосточных и южных морей;

— Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению шельфовых месторождений;

— Постоянные участники: крупнейшие компании-операторы на российском шельфе – Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ.