Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Росатом» выкупил 30% в «Деле»
09.12.2019

«Росатом» выкупил 30% в «Деле»


    • Сегодня группа компаний «Дело» и госкорпорация «Росатом» оформили документы, определяющие порядок приобретения АО «Атомэнергопром» 30% доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Дело».

    Как сообщили SeaNews в группе «Дело», со стороны «Росатома» документ подписал директор АО «Атомэнергопром» Кирилл Комаров, со стороны ООО «УК «Дело» – президент группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв.

    «В соответствии с подписанными документами, стороны приняли решение объединить усилия, направленные на расширение масштаба и географии логистического бизнеса. Перед партнерами стоят амбициозные задачи развития глобального лидера международного транспортно-логистического бизнеса на базе имеющихся компетенций и активов. Основными направлениями совместной деятельности станет развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия-Европа-Азия через Северный морской транзитный коридор (СМТК)», – говорится в сообщении.

    Напомним, что на прошлой неделе компании объявили о сделке по приобретению АО «Атомный энергопромышленный комплекс», принадлежащим госкорпорации «Росатом», неконтрольной доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Дело». На базе логистических активов «Росатома» и активов УК «Дело» предполагается создание новой контейнерной арктической линии.

     

    Фото: группа «Дело»


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.07.2019
    Локализация оборудования для СПГ-проектов
    ПАО «Новатэк» и машиностроительный дивизион ГК «Росатом», АО «Атомэнергомаш» подписали соглашение о развитии стратегического партнерства и локализации критически […]
    АтомэнергомашНОВАТЭКОборудованиеРосатом
    0
    28.11.2019
    Группа «Дело» купила контрольный пакет в «ТрансКонтейнере»
    27 ноября состоялся открытый аукцион по продаже холдингом РЖД в лице дочернего общества АО «ОТЛК» акций ПАО «ТрансКонтейнер». […]
    АукционГруппа ДелоТрансКонтейнер
    0
    11.04.2019
    Атомный лихтеровоз «Севморпуть» в действии
    «Росатом» опубликовал видеоотчет о рейсе атомного лихтеровоза «Севморпуть» на Гыдан с грузом для строительства инфраструктуры проекта «Арктик СПГ-2». […]
    Арктик СПГ 2ГыданЛихтеровозРосатом
    2
    31.07.2019
    Еврокомиссия одобрила покупку Panalpina DSV
    Еврокомиссия одобрила приобретение датской DSV швейцарской логистической компании Panalpina. В заключении Еврокомиссии говорится, что приобретение не представляет угрозы […]
    DSVM&APanalpinaСлияния и поглощения
    0
    30.05.2019
    CMA CGM посадит CEVA в Марселе
    CMA CGM на данный момент консолидировали 99,4% акций CEVA Logistics, сообщила группа в своем стейтменте по итогам первого […]
    CEVA LogisticsCMA CGMM&AСлияния и поглощения
    0
    03.04.2019
    Global Ports продал нефтяной бизнес
    Вместе с ним из VEOS вышел Vopak
    Global PortsM&ARoyal Vopak Слияния и поглощения
    0
    10.04.2019
    Кто за что отвечает по развитию Севморпути
    О разделении полномочий по развитию Северного морского пути в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога» рассказал […]
    АрктикаМинвостокразвитияМинистерство транспортаРосатом
    0
    24.09.2019
    «Рускон» открыл контейнерный терминал в Волгограде
    Компания «ТПК Альянс», часть группы компаний «Рускон», запустила в эксплуатацию многофункциональный контейнерный терминал на станции Орловка в Волгограде. […]
    ВолгоградГруппа ДелоКонтейнерный терминалРускон
    0
    09.04.2019
    «Росатом» ищет логистические каналы
    Под международные проекты по атомной энергии
    Проектная логистикаПроектыРосатом
    0
    18.07.2019
    «Новатэк» построит ледоколы на СПГ за свои средства
    Ведётся работа по подготовке программы строительства ледоколов на сжиженном природном газе за счёт средств ПАО «Новатэк», об этом […]
    ЛедоколыНОВАТЭКПрограммаРосатом
    0
    10.04.2019
    Ледокольная флотилия к 2030 году
    До 2030 года должна быть сформирована флотилия ледоколов, которая позволит круглогодично использовать Северный морской путь. Об этом сказал […]
    АрктикаЛедоколыРосатомСеверный морской путь
    0
    30.07.2019
    «Астон» купил «Торговый порт»
    Азово-Донская компания, входящая в ГК Астон, завершила сделку по приобретению 100 процентной доли ООО «Торговый порт». Активы «Торгового […]
    M&AГК АстонПортРостов-на-Дону
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    09.12.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    09.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2019
    06.12.2019 Безработные контейнеровозы
    05.12.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    04.12.2019 Все порты Финляндии
    04.12.2019 Железнодорожные контейнеры
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ