«Росатом» выкупил 30% в «Деле»

Сегодня группа компаний «Дело» и госкорпорация «Росатом» оформили документы, определяющие порядок приобретения АО «Атомэнергопром» 30% доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Дело».

Как сообщили SeaNews в группе «Дело», со стороны «Росатома» документ подписал директор АО «Атомэнергопром» Кирилл Комаров, со стороны ООО «УК «Дело» – президент группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв.

«В соответствии с подписанными документами, стороны приняли решение объединить усилия, направленные на расширение масштаба и географии логистического бизнеса. Перед партнерами стоят амбициозные задачи развития глобального лидера международного транспортно-логистического бизнеса на базе имеющихся компетенций и активов. Основными направлениями совместной деятельности станет развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия-Европа-Азия через Северный морской транзитный коридор (СМТК)», – говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе компании объявили о сделке по приобретению АО «Атомный энергопромышленный комплекс», принадлежащим госкорпорации «Росатом», неконтрольной доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Дело». На базе логистических активов «Росатома» и активов УК «Дело» предполагается создание новой контейнерной арктической линии.

Фото: группа «Дело»