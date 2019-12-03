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«Росатом» идет в «Дело»
03.12.2019

«Росатом» идет в «Дело»


    • «Росатом» и группа компаний «Дело» завершают юридическое оформление сделки по приобретению АО «Атомный энергопромышленный комплекс», принадлежащим госкорпорации «Росатом», неконтрольной доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Дело».

     

    «Группа компаний «Дело» совместно с госкорпорацией «Росатом» продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки», – отметил президент группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв.

     

    «Перед «Росатомом» стоят амбициозные задачи развития нового логистического направления и создания совместной с УК «Дело» платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса. Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия – Европа – Азия, в том числе через Северный морской путь», – сообщает пресс-служба госкорпорации. 

     

    «Росатом» является уполномоченным инфраструктурным оператором Севморпути и владельцем единственного в мире атомного ледокольного флота. Географическое присутствие, компетенции и транспортно-логистическая инфраструктура Группы компаний «Дело» должны стать ключевой платформой для решения задач, стоящих перед «Росатомом». 

     

    По информации госкорпорации, на базе логистических активов «Росатома» и активов УК «Дело» предполагается создание новой контейнерной арктической линии. «Росатом» намерен не просто выйти на круглогодичное использование Северного морского пути, а значимо улучшить всю евразийскую логистику и, наряду с Суэцким каналом, предложить не менее привлекательные условия движения грузов из Азии в Европу. В совместном проекте особое внимание будет уделяться экологическим вопросам и международным требованиям по сохранению окружающей среды.

     

    Напомним, что 27 ноября 2019 года компания ООО «Дело-Центр», входящая в Группу компаний «Дело», выиграла аукцион по приобретению 50% плюс две акции ПАО «ТрансКонтейнер».


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