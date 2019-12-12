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Белые пятна Арктики
12.12.2019

Белые пятна Арктики


    • Белые пятна Арктики

    В Арктической зоне необходимо усилить работу ФГУП «Гидрографическое предприятие». Об этом заявил на форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге заместитель директора, начальник Управления операционного управления и обеспечения мореплавания Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Александр Ольшевский.

    Функции, которые выполняет ФГУП «Гидрографическое предприятие», крайне важны для развития Северного морского пути и Арктики в целом. «Это промерные работы, установление маршрутов и путей, в том числе глубоководных, содержание морских каналов, создание гидротехнических сооружений, – отметил А.Ольшевский. – В этом году мы впервые и очень активно выполнили большой объем промерных работы в проливе Санникова для того, чтобы обеспечить безопасность плавания в обход тяжелых льдов в более благоприятных в ледовом отношении проходах».

    В своей презентации он представил планы «Гидрографического предприятия» на ближайшие пять лет. В частности, планируется выполнить около 300 тыс. км съемки рельефа дна Северного морского пути. В том числе, запланирована съемка подходов к Обской губе, Енисейского залива, пролива Санникова.

    Белые пятна Арктики

    «У нас в Артике еще много белых пятен. У нас стали ходить суда с бОльшей осадкой, – сказал А.Ольшевский. — У берега еще все ясно, а где поглубже, там бывают скалы, пики, камни. У нас был случай на Земле Франца-Иосифа – атомный ледокол «Ямал» плюхнулся на 8-метровую скалу, пробил корпус – это недостаточность промеров».


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