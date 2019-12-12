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Китайцы не против возить грузы через Якутск
12.12.2019

Китайцы не против возить грузы через Якутск


    • Если будет построен Ленский мост и модернизированы порты Якутск и Тикси, то возможен еще один транспортный коридор из Китая на Северный морской путь. Об этом сообщил, выступая на форуме «Арктика: настоящее и будущее», постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андрей Федотов. 

    «Ленский мост – многолетняя мечта якутян, – сказал он. – И наконец мы приступаем к реализации этого проекта. Ленский мост соединит три федеральные дороги; «Вилюй», «Колыма» и «Лена». На «Вилюе» в рамках этого же решения начинается проектирование и строительство четырех больших мостов и одного большого моста через Алдан на Колыму. Таким образом сформируется Северный широтный путь, связывающий Якутию и Магадан по круглогодичной автомобильной дороге. Это на 1 тыс. км короче для Магадана. Это важно с точки зрения безопасности нашей страны, потому что один из транспортных путей будет уведен немного севернее, не так близко к южным границам».

    А.Федотов отметил, что Ленский мост сыграет значительную роль для загрузки Северного морского пути. «На Совете безопасности в 2016 году рассматривался проект формирования еще одного транспортного коридора: из Китая через Якутск (речной порт) на Северный морской путь. Он, конечно, будет работать только в условиях навигации. Тем, не менее, это дополнительные миллионы тонн для Севморпути. Наши китайские партнеры относятся к этому неплохо», – сказал А.Федотов, добавив, что для этого необходима модернизация якутских портов.


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