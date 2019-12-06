ТТ Клуб застраховал терминалы группы Global Ports

Британское общество взаимного страхования TT Club Mutual Insurance Ltd (ТТ Клуб) перестраховало гражданскую ответственность терминалов, входящих в группу Global Ports. Партнёром по размещению риска на российской стороне выступил филиал СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге. В рамках заключённого договора застрахована ответственность АО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт», ООО «Восточная Стивидорная Компания», ОАО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал», ООО «МОБИ ДИК», ООО «Логистический Парк «Янино», при этом лимит выплат составляет до 20 млн. долларов США по каждому страховому случаю без годового агрегатного лимита. В страховое покрытие включены все производственные риски, а также все сопутствующие прямые и косвенные расходы.

О компаниях:

TT Club Mutual Insurance Ltd (ТТ Клуб) – британское общество взаимного страхования, клуб специализируется на комплексном страховании транспортных и логистических рисков, включая страхование ответственности транспортных операторов (портов, терминалов, экспедиторов, перевозчиков, складских комплексов, морских и железнодорожных операторов), перевозочного и погрузочного оборудования, имущества, ошибок и упущений сотрудников, а также перерывов в производстве и других сопутствующих процессам рисков. По данным исследования независимого агентства маркетинговых экспертиз Circle Research, проведенном в 2018 г., клуб страхует 80% мирового парка контейнеров, 46% бизнеса в 100 крупнейших портах мира и тысячи глобальных транспортных операторов по всему миру. Рейтинг финансовой устойчивости клуба по оценке международного рейтингового агентства A.M. Best на уровне А «-» (отличный). Официальным представителем клуба на территории Белоруссии, России, Украины и стран СНГ с 1993 года является компания «Панди Транс».

Global Ports Investments PLC – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту.

Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России («Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы «Мулти-Линк» в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним контейнерным терминалом «Логистический парк «Янино» под Санкт-Петербургом.

Основными акционерами Global Ports являются компания Группа компаний «Дело», один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов в России (30,75%), и APM Terminals B.V. (30,75%), основным направлением деятельности которой является проектирование, строительство, управление и эксплуатация портов, терминалов и внутренних терминалов. APM Terminals имеет глобальную сеть терминалов в 74 портах и 117 внутренних терминальных комплексах, благодаря чему компания представлена в 58 странах мира. 20,5% акций Global Ports обращаются в форме глобальных депозитарных расписок, имеющих листинг на Основном рынке Лондонской фондовой биржи (тиккер на ЛФБ: GLPR).

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте: www.globalports.com