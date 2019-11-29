Maersk планирует сокращение

По информации Splash 24/7, Maersk намерен провести сокращение персонала. Это затронет как штаб-квартиру компании в Копенгагене, таки зарубежные представительства. Ожидается, что значительное сокращение ждет сотрудников не так давно приобретенного Maersk Hamburg Sud.

«Мы сделали внутреннее объявление о необходимости снижения расходов на головной офис и о том, что приведет к сокращению персонала как в Дании, так и за ее пределами, – цитирует Maersk Splash 24/7. – Мы пока не знаем, каков будет масштаб и сколько человек это затронет, этот вопрос в настоящее время находится в процессе обсуждения. Экономия естественным образом входит в число наших приоритетов, в соответствии с которыми мы фокусируемся на реализации нашей стратегии и создании добавленной стоимости для клиентов».

Напомним, по результатам третьего квартала 2019 года выручка Maersk снизилась, при этом показатель EBITDA и прибыль выросли.