Maersk отчитался о прибылях

A.P.Moller-Maersk опубликовал финансовые показатели за третий квартал и 9 месяцев 2019 года. Как сообщили SeaNews в группе, во третьем квартале выручка сократилась на 0,9% до 10,1 млрд долларов. При этом показатель EBITDA вырос на 14% до 1,7 млрд долларов, главным образом за счет показателей сегмента Logistics & Services. Операционная прибыль по группе за третий квартал выросла в 12,3 раза до 737 млн, чистая прибыль – в 1,5 раза до 520 млн долларов.

По итогам 9 месяцев выручка по группе осталась практически на уровне прошлого года (+0,7% до 29,2 млрд долларов), показатель EBITDA вырос на 19,7% до 4,3 млрд долларов, операционная прибыль – в 10,5 раза до 1,4 млрд долларов. Чистая прибыль составила 17 млн долларов – в 175,8 раза ниже, чем годом ранее.

В сегменте Ocean выручка за третий квартал незначительно сократилась – на 0,2% до 7,3 млрд долларов, показатель EBITDA вырос на 12,6% до 1,3 млрд долларов. Объем перевозок увеличился на 2,1% до 6,8 млн TEU при этом средняя величина фрахтовой ставки была на 3,2% ниже, чем в третьем квартале 2018 года, и составляла 1859 долларов за TEU.

По итогам 9 месяцев выручка увеличилась на 0,8% до 21,4 млрд долларов, EBITDA – на 23,9% до 3,3 млрд долларов. Объемы за 9 месяцев незначительно – на 0,5% – увеличились и составили 20 млн TEU.

Флот Maersk по итогам третьего квартала состоял из 703 судов суммарной вместимостью 4,1 млн TEU, в том числе 307 собственных судов вместимостью 2,2 млн TEU и 396 зафрахтованных вместимостью 1,9 млн TEU.

В сегменте Logistics & Services выручка за третий квартал увеличилась на 2,6% до 1,6 млрд долларов, EBITDA – на 34,3% до 90 млн долларов. По итогам 9 месяцев выручка осталась практически на уровне прошлого года (+0,6%) и составила 4,6 млрд долларов, показатель EBITDA увеличился на 23,4% до 206 млн долларов.

В сегменте Terminal & Towage выручка за квартал выросла на 5,8% до 986 млн долларов, EBITDA – на 23,2% до 313 млн долларов. По итогам 9 месяцев выручка выросла на 10,8% до 9,1% млрд долларов, EBITDA – на 11,3% до 806 млн долларов.

В сегменте Manufacturing & Others выручка за квартал снизилась на 22,7% до 553 млн долларов, показатель EBITDA вырос в 1,9 раза до 64 млн долларов. По итогам 9 месяцев выручка сократилась на 24,7% до 1,6 млрд долларов, показатель EBITDA увеличился на 5,2% до 121 млн долларов.

Фото: Shipspotting