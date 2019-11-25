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Top-25 контейнерных линий
25.11.2019

Новая отставка в Maersk


    • Новая отставка в MaerskChief Financial Officer A.P. Moller — Maersk Каролина Дюбек-Хаппе, занимавшая эту должность с 1 января этого года, уходит из группы. Как сообщили SeaNews в Maersk, «она приняла другое предложение за пределами компании».

    По словам CEO of A.P. Moller — Maersk Сорена Скоу, К.Дюбек-Хаппе обещала обеспечить безболезненную и последовательную передачу дел, на которую отводится до 12 месяцев, так что уйдет она самое позднее в конце ноября 2020 года.

    Напомним, две недели назад из Maersk ушел другой топ-менеджер – Chief Operating Officer Сорен Тофт, занявший должность Chief Executive Officer в MSC. 


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