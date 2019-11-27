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За исключительную храбрость на море
27.11.2019

За исключительную храбрость на море


    • В этом году награду IMO «За исключительную храбрость на море» получил младший офицер Береговой охраны США Майкл Келли, сообщили SeaNews в Международной морской организации. Он был номинирован на награждение за участие в операции по спасению экипажа рыболовного судна «Aaron and Melissa II», затонувшего в 70 милях от побережья штата Мэн 14 ноября 2018 года.

    М.Келли, рискуя собственной жизнью, в штормовых условиях помог четырем рыбакам по очереди вплавь добраться со спасательного плота, который заливало водой, к корзине, с помощью их поднимали на борт вертолета.

    Церемония награждения прошла 25 ноября в штаб-квартире IMO в Лондоне.

    Среди получивших почетные грамоты IMO – россиянин Олег Гончаров, капитан плавбазы «Дальмос», координировавший операцию по спасению экипажа затонувшего судна.

    Фото: IMO


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