В этом году награду IMO «За исключительную храбрость на море» получил младший офицер Береговой охраны США Майкл Келли, сообщили SeaNews в Международной морской организации. Он был номинирован на награждение за участие в операции по спасению экипажа рыболовного судна «Aaron and Melissa II», затонувшего в 70 милях от побережья штата Мэн 14 ноября 2018 года.

М.Келли, рискуя собственной жизнью, в штормовых условиях помог четырем рыбакам по очереди вплавь добраться со спасательного плота, который заливало водой, к корзине, с помощью их поднимали на борт вертолета.

Церемония награждения прошла 25 ноября в штаб-квартире IMO в Лондоне.

Среди получивших почетные грамоты IMO – россиянин Олег Гончаров, капитан плавбазы «Дальмос», координировавший операцию по спасению экипажа затонувшего судна.

Фото: IMO