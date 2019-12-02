РФ переизбрана в совет Международной морской организации

29 ноября на 31-й сессии Ассамблеи Международной морской организации (IMO), которая проходила в штаб-квартире IMO в Лондоне, прошли выборы в совет IMO. Как сообщили SeaNews в IMO, в него вошли 40 государств. Российская Федерация переизбрана на предстоящий двухлетний период по категории «А».

Вновь избранный состав совета ИМО на 2020-2021 годы:

категория «А»: Китай, Япония, Италия, Панама, Греция, Южная Корея, Российская Федерация, Великобритания, Норвегия и США;

категория «B»: Аргентина, Германия, Индия, Австралия, Франция, Канада, Испания, Бразилия, Нидерланды и ОАЭ;

категория «С»: Сингапур, Турция, Кипр, Мальта, Марокко, Египет, Мексика, Индонезия, Малайзия, Перу, Бельгия, Чили, Филиппины, Дания, ЮАР, Ямайка, Кения, Таиланд, Кувейт и Багамы.

Ассамблея – это высший орган ИМО. Она проводит свои сессии один раз в два года. В период между сессиями работой организации руководит совет. Он состоит из 40 государств-членов ИМО, избираемых на двухлетний период по следующим категориям: «A» – 10 ведущих морских государств, «В» – 10 государств, значительных с точки зрения международной морской торговли, и «С» – 20 морских государств, заинтересованных в морских перевозках или судоходстве, или чье присутствие в Совете призвано обеспечивать географическое представительство различных регионов мира.

В компетенцию совета ИМО входит одобрение стратегических документов организации, руководство деятельностью секретариата IMO, решение вопросов членства в ИМО, рассмотрение финансовых вопросов, включая бюджет, избрание генерального секретаря.

Как отмечают в пресс-службе Минтранса, Российская Федерация избирается в совет IMO по категории «А», начиная с 1958 года — с начала работы организации.