Ветер дует в Индию и на юг России

Обзор российского ветроэнегетического рынка сделал на конференции HEAVY RUSSIA-2019 в Москве председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов.

«Технический ветроэнегетический объем в России – самый большой в мире, – сказал он. – Этот объем достигает 1 тыс. ГВт. Для сравнения скажу, что мощность установленных ветрогенераторов в мире порядка 550 ГВт. Учтем тот факт, что Россия включилась в ветроэнергетический рынок совсем недавно: в 2015 году начали строиться первые проекты».

Как отметил И.Брызгунов, сегодня на российском рынке есть три мощных игрока-инвестора. Это, в первую очередь, альянс Роснано, Windar и «Северсталь». «Далее идет компания, недавно созданная. В нее слились офшорные активы компаний Siemens и Gamesa. Эта компания производит абсолютно готовые башни-блоки и ступицы – довольно мощная логистика. У Siemens Gamesa объем 360 МВт, и я предвижу, что этот объем в ближайшие 5 лет будет существенно увеличен». Еще одна компания, представленная на российском рынке, – Novawind, которая полностью локализует производство ветрогенераторов в нашей стране».

И.Брызгунов рассказал о текущих проектах по созданию ветропарков в России. «Где будет локация ветропарков, которые будут построены до 2024 года? В Краснодарском крае – 860 МВт, в Ростовской области – 514 МВт, в Мурманской области – 350 МВт. Так, в Ростовской области начался монтаж первой ветроэнегетической установки по программе Фонда развития ветроэнергетики совместно ПАО «Фортум» и АО «Роснано». Всего проект предусматривает три ветряных электростанции суммарной мощностью 300 МВт. Кроме того, в Ставропольском крае строится Кочубеевская электростанция мощностью 210 МВт. Она станет самой крупной ветроэлектростанцией в России. Также в сентябре этого года началось строительство в мурманской области Кольской ВЭС – ветропарка компании «Энел Россия». Мощность – 201 МВт. Это самый крупный ветропарк, строящийся за Полярным кругом».

«Каждый ветрогенератор – это как минимум 6-7 сегментов башни, в общей сложности 250-300 тонн, 3 лопасти и одна ступица, – пояснил И.Брызгунов. – И это нужно будет перевозить. Некоторую часть этих компонентов перевозят из-за границы, потому что у этих компаний есть специальный инвестиционный контракт, который взамен обязательства локализации производства компонентов в России позволяет им еще импортировать»,

«Я бы обратил ваше внимание на такой международный ветроэнергетический рынок как Индия, – добавил он. – Сегодня все крупнейшие производители ветрогенераторов договорились о том, чтобы сделать Индию глобальным производителем компонентов для ветрогенераторов. Поскольку там дешевое производство и недорогая рабочая сила. В Индии сейчас есть стремление к глобальной концентрации производственных мощностей».

«Очень мудрая была мысль условием поддержки возобновляемой энергии сделать требование локализации производства в России, – продолжил И.Брызгунов, говоря о локализации производства ветроэнергетики. – Это не опция поддержки, как, например, в Турции, а именно обязательство. Вы получает господдержку, если ваш ветропарк с 2019 года на 65% локализован в России. Что такое 65%? Для того, чтобы набрать эти 65%, вы должны произвести ВСЁ здесь».

В заключение И.Брызгунов рассказал о перспективах российского ветроэнергетического рынка. «Каждый год конкурс у нас будет конкурс на строительство ветропарков на пять лет вперед , примерно на 300-350 МВт. Примерно те же объемы, что сейчас, будут построены до 2024 года. Если сегодня у нас в «железе» локализация составляет 44%, то с 2024 года она будет 90%. Если сегодня мы имеем лопасти одного производителя, то завтра-послезавтра у нас будут еще два, а может, и больше. Минпромторг отстаивает свою позицию по увеличению локализации, то есть для перевозчиков негабарита и тяжеловеса объемы грузов возрастут. Кратно».

(Презентация И.Брызгунова)