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Из Волгодонска в Индию
15.10.2019

Из Волгодонска в Индию


    • Волгодонский филиал «Атоммаш» компании «АЭМ-технологии» отгрузил со специализированного причала в Волгодонске два парогенератора для атомной электростанции «Куданкулам» в Индии.

    По информации «Атомэнергомаша», сейчас настоящее время баржа с оборудованием направляется в Санкт-Петербург по Цимлянскому водохранилищу, из Цимлянского она пройдет по Дону и Волге до Рыбинского водохранилища, затем через Онежское и Ладожское озера – в порт Санкт-Петербург. Судно пройдет Саратов, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Вологду. Протяженность маршрута составит около 3 тыс. км.

    Из Санкт-Петербурга парогенераторы в составе судовой партии для четвертого блока АЭС «Куданкулам» отправятся в Индию. Общий путь, речной и морской, составит 21 тыс. км. Доставку планируется осуществить за 70 дней.

    Парогенератор предназначен для выработки пара, обеспечивающего вращение турбины. В реакторном отделении энергоблока устанавливаются четыре ПГВ.  Диаметр каждого — более 4 м, длина – порядка 15 м, вес оборудования — 340 тонн. В верхней части корпуса находится паровое пространство, в нижней располагается поверхность теплообмена, которая состоит из 11 тыс. нержавеющих труб общей диной более 120 км.


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