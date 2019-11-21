Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов провёл заседание правительственной комиссии по транспорту, на котором рассмотрены итоги ранжирования проектов, претендующих на включение в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) на период до 2024 года, а также утверждён «лист ожидания» комплексного плана.

«Комплексный план – «живой документ», который в процессе реализации может обновляться, строго сохраняя при этом ориентир на исполнение целей майского указа Президента. Ранжирование – механизм, позволяющий оценивать проекты в два этапа, в том числе определяя индекс социально-экономических эффектов новых мероприятий, претендующих на включение в комплексный план. Включению в КПМИ подлежат только мероприятия, полностью обеспеченные финансированием – за счёт бюджета или из внебюджетных источников. Остальные проекты, успешно прошедшие ранжирование и ранее предварительно одобренные проектным комитетом, но не обеспеченные финансированием, формируют «лист ожидания» и впоследствии могут быть включены в КПМИ в любой момент в случае подтверждения финансирования», — поясняет пресс-служба правительства РФ.

Руководитель Аналитического центра Владислав Онищенко сообщил, что с момента утверждения КПМИ осенью 2018 года разные инициаторы представили к ранжированию около 400 новых мероприятий общим объёмом финансирования более 6,5 трлн рублей, включая запрашиваемые из федерального бюджета 3,8 трлн рублей. Наиболее высокий индекс и уровень готовности подтвердили более 50 мероприятий общей стоимостью свыше 1 трлн рублей (включая финансирование из федерального бюджета в объёме более 470 млрд рублей). По итогам ранжирования и предварительного одобрения на проектном комитете КПМИ новые мероприятия были вынесены на рассмотрение правительственной комиссии по транспорту.

Решением правительственной комиссии по транспорту в федеральный проект «Морские порты России» комплексного плана включены три новых мероприятия, обеспеченных финансированием (проекты предусматривают только частные инвестиции): «Строительство зернового терминала в морском порту Тамань», «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь” до 40 млн т угля» и «Строительство зернового терминала “Степь” в морском порту Азов». В федеральный проект «Внутренние водные пути» КПМИ включены мероприятия по разработке и реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала в Волгоградской области (все эти мероприятия – по инициативе Минтранса на замену аналогичных в том же бассейне).

Кроме того, правительственная комиссия по транспорту утвердила несколько десятков проектов в «лист ожидания» – перечень мероприятий, которые не обеспечены финансированием, но рекомендованы и ожидают включения в федеральные проекты КПМИ в случае определения дополнительных источников финансирования, достаточных для их реализации.