Все порты Финляндии совокупно обработали за январь-сентябрь этого года 1,22 млн TEU. Это на 1,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

По данным агентства транспорта и связи Финляндии, ХаминаКотка за 9 месяцев 2019 года обработала 511,8 тыс. TEU, что на 4,1% больше, чем годом ранее. Второй по объемам перевалки порт Финляндии – Хельсинки увеличил контейнерооборот на те же 4,1%, до 396,8 тыс. TEU. Раума за отчетный период перевалила порядка 195,6 тыс. TEU, на 1,5% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года.

Через причалы Ханко за отчетный период прошло более 47,2 тыс. TEU — на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Оборот контейнеров в Оулу снизился на 26,2% до 26,5 тыс. TEU.

Кеми и Торнио в январе-сентябре отчетного года увеличили объемы перевалки контейнеров — на 19,4% (до 14,3 тыс. TEU) и на 0,8% (до 811,4 тыс. TEU) соответственно. В то же время, Коккола и Пори сократили оборот на 18,1% (до 11 тыс. TEU) и на 96% (до 419 TEU) соответственно.

Порт Рахья по итогам отчетного периода 2019 года перевалил 3,7 тыс. TEU – в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

По итогам трех кварталов через Турку прошло 2,6 тыс. TEU (+6,3%), через Уусикапунки — 1,3 тыс. TEU (+3%), через Раахе — 461 TEU (+27,7%) и через Экерё 26 TEU ( рост в 26 раз).

Кроме того, в отчетном периоде 2019 года перевалку контейнеров произвели порты Пиетарсаари (1,2 тыс. TEU), Эурайоки (8 TEU) и Марианхамина (1 TEU), в аналогичном периоде прошлого года эти порты обработку не осуществляли.