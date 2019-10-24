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Экспорт и импорт подакцизных грузов
24.10.2019

Экспорт и импорт подакцизных грузов


    • Экспорт водки, по данным ФТС, за 9 месяцев 2019 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении. Так, физический объем увеличился на 7,2% по сравнению с 9 месяцами 2018 года и достиг 1,32 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. В стоимостном выражении экспорт водки вырос на 13,3%, составив 92,8 млн долларов.

    В августе из России было вывезено 216,2 тыс. декалитров – на 14,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 6,9% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта водки увеличились и к августу 2018 года (+6%), и к июлю 2019 года (+3,7%) до 14,1 млн долларов.

    Алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму более 1,7 млрд долларов — на 6,8% больше, чем годом ранее. В то же время, импорт сигарет и сигар в денежном выражении упал на 58,4%, до 41,6 млн долларов.

    В августе в стоимостном выражении импорт алкогольных и безалкогольных напитков вырос и к августу 2018 года на 9,9%, но снизился к июлю 2019 года – на 6,8%, до 243,6 млн долларов. Импорт сигарет и сигар сократился к уровню августа прошлого года на 28,6% и относительно предыдущего месяца –  на 10% (до 4,5 млн долларов).


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