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грузооборот российских портов в сентябре 2019
17.10.2019

Грузооборот российских портов в сентябре 2019


    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в сентябре 2019 года увеличился на 1,6% относительно аналогичного показателя прошлого года.

    При этом объем перевалки импортных грузов снизился на 5,1%, каботажных – на 14,7%. В то же время оборот экспортных грузов вырос на 4%, транзитных – на 10,9%.

    В сентябре 2019 года через российские порты прошло 38,4 млн тонн наливных грузов, на 8,5% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Навалочных грузов было обработано 18,5 млн тонн (+6,9%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 4,6 млн тонн – на 4,4% больше, чем годом ранее. Оборот лесных грузов составил 485,1 тыс. тонн (+4,8%).

    По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Перевалка насыпных грузов сократилась на 25,9% до 4,5 млн тонн, генеральных грузов – на 29,6% до 4,1 млн тонн.

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    Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Азово-Черноморского бассейна, которые перевалили 22,7 млн тонн (-6%).

    На втором месте – порты Балтийского бассейна. В сентябре 2019 года они обработали 21,1 млн тонн грузов (+7,4%).

    Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 2,7% до 17,3 млн тонн.

    Грузооборот портов Арктического бассейна в сентябре этого года составил 8,8 млн тонн (+3,7%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 658,6 тыс. тонн грузов в 2,2 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Подробности – в инфографике ниже.

    А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.

    грузооборот портов РФ

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