Судовладельцы ожидают роста расходов

Операционные расходы судовладельцев и операторов в краткосрочной перспективе будут расти. По крайней мере, таковы ожидания рынка. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании BDO по итогам опроса участников рынка.

По прогнозам, суммарные операционные расходы в 2019 году увеличатся на 2,5%, а в 2020 – на 2,7%. Наиболее существенно при этом, как ожидается, вырастут расходы на страхование – на 1,9-2%.

Расходы на зарплату экипажа вырастут на 1,9% в 2019 и на 1,8% в 2020 году. Прочие расходы на экипаж увеличатся на 1,8% в 2019 и на 1,7% в 2020 году.

Расходы на докование, ремонт и обслуживание увеличатся на 1,8% в 2019 и на 1,9% в 2020 году, расходы на запчасти – на 1,6% в 2019 и на 1,8% в 2020 году

Расходы на смазочные материалы вырастут на 1,6% и в 2019, и в 2020 году, расходы на припасы – на 1,3% в 2019 и на 1,4% в 2020 году.

С точки зрения типов судов, наиболее существенный рост расходов в 2019 году ожидается в контейнерном сегменте – на 3,7%. Расходы владельцев и операторов балкеров увеличатся на 2,3%, танкеров – на 2,5%, буровых и судов, обслуживающих нефтегазовые проекты, – на 2,6%.

В 2020 году наиболее существенный рост расходов прогнозируется в оффшорном сегменте – на 3,8%. В контейнерном сегменте расходы увеличатся на 3%, в танкерном – на 2,1%, в балкерном – на 2,7%.

Фото: Teekay