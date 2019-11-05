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Актуальные вопросы в сфере технического регулирования
05.11.2019

Судовладельцы ожидают роста расходов


    • Операционные расходы судовладельцев и операторов в краткосрочной перспективе будут расти. По крайней мере, таковы ожидания рынка. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании BDO по итогам опроса участников рынка.

    По прогнозам, суммарные операционные расходы в 2019 году увеличатся на 2,5%, а в 2020 – на 2,7%. Наиболее существенно при этом, как ожидается, вырастут расходы на страхование – на 1,9-2%.

    Расходы на зарплату экипажа вырастут на 1,9% в 2019 и на 1,8% в 2020 году. Прочие расходы на экипаж увеличатся на 1,8% в 2019 и на 1,7% в 2020 году.

    Расходы на докование, ремонт и обслуживание увеличатся на 1,8% в 2019 и на 1,9% в 2020 году, расходы на запчасти – на 1,6% в 2019 и на 1,8% в 2020 году

    Расходы на смазочные материалы вырастут на 1,6% и в 2019, и в 2020 году, расходы на припасы – на 1,3% в 2019 и на 1,4% в 2020 году.

    С точки зрения типов судов, наиболее существенный рост расходов в 2019 году ожидается в контейнерном сегменте – на 3,7%. Расходы владельцев и операторов балкеров увеличатся на 2,3%, танкеров – на 2,5%, буровых и судов, обслуживающих нефтегазовые проекты, – на 2,6%.

    В 2020 году наиболее существенный рост расходов прогнозируется в оффшорном сегменте – на 3,8%. В контейнерном сегменте расходы увеличатся на 3%, в танкерном – на 2,1%, в балкерном – на 2,7%.

    Фото: Teekay


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