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ОЗК объединит зерновые терминалы Новороссийска
31.10.2019

ОЗК объединит зерновые терминалы Новороссийска


    • В августе этого года правительство РФ утвердило разработанную Минсельхозом долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года. Документ направлен не только на обеспечение продовольственной безопасности страны, но и на создание экспортного потенциала отрасли и укрепление России на мировом рынке зерна. В соответствии с базовым сценарием, валовое производство зерна должно вырасти на 24% к уровню 2018 года и достигнуть 140 млн тонн. В оптимистичном сценарии урожай увеличится до 150,3 млн тонн, а экспорт к 2035 году достигнет 63,6 млн тонн.

    Немалую роль в стратегии отводится банку ВТБ, который является крупнейшим оператором зерновой инфраструктуры в России и планирует стать ведущим экспортером зерна.

    Напомним, ВТБ владеет 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), которой принадлежит 50,1% акций ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), еще 33,2% — у группы ВТБ.  Согласно документам по итогам первого полугодия этого года ВТБ увеличил свое участие в НКХП до 33,7%. В апреле этого года ВТБ выкупил у ПАО «НМТП» за 35,5 млрд рублей ООО «Новороссийский зерновой терминал».  

    «Объединенная зерновая компания» планирует на базе существующих терминалов НКХП и НЗТ создать «Объединенный зерновой терминал» (ОЗТ). Планы по формированию мега-терминала предполагает стратегия развития ОЗК на 2020-2024 годы. Реконструкция перевалочных мощностей терминалов НКХП и НЗТ позволит нарастить суммарную мощность перевалки к 2024 году с текущих 13,1 млн тонн до 25 млн тонн, а мощность единовременного хранения – с 370 тыс. тонн до 870 тыс. тонн, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ОЗК. По расчетам компании, объединение и реконструкция терминалов позволит существенно расширить номенклатуру продукции, а также работать с нишевыми культурами — зернобобовыми и масличными, формировать специальные судовые партии под заказ.

    В ОЗК рассчитывают, что наращивание мощности перевалки позволит сократить комплексную ставку за перевалку за счет высокой операционной эффективности и экономии благодаря эффекту масштаба, что станет вкладом в повышение конкурентоспособности российского зерна на мировых рынках.

    Отметим, что у ОЗК есть еще один крупный терминальный проект, на Дальнем Востоке – строительство «Дальневосточного зернового терминала» в порту Зарубино пропускной способностью до 33,5 млн тонн с целью экспорта и транзита китайского зерна из северо-восточных провинций Китая в южные. Срок ввода первой очереди мощностью 3 млн тонн заявлен в 2021 году, второй очереди на 10 млн тонн — в 2023 году. В дальнейшем возможности терминала позволят увеличить объем перевалки зерна до 33,5 млн тонн, сообщала ранее ОЗК.

     


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