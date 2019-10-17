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Э.Макрон предлагает ввести бункерный налог
17.10.2019

Э.Макрон предлагает ввести бункерный налог


    • Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает в Европе ввести бункерны налог, сообщает Splash 24/7.

    Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр также поделился планами правительства страны лоббировать в Евросоюзе введение налога на авиационное и судовое топливо. «Недопустимо, что целевые показатели по выбросам установлены только для автомобилей, без учета самолетов и морских судов», – сказал он.

    Сообщается, что в ближайшее время Э.Макрон проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и представителями европейского бизнес-сообщества, в том числе с CEO A.P. Moller — Maersk Сореном Скоу, чтобы обсудить этот вопрос.


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