Э.Макрон предлагает ввести бункерный налог

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает в Европе ввести бункерны налог, сообщает Splash 24/7.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр также поделился планами правительства страны лоббировать в Евросоюзе введение налога на авиационное и судовое топливо. «Недопустимо, что целевые показатели по выбросам установлены только для автомобилей, без учета самолетов и морских судов», – сказал он.

Сообщается, что в ближайшее время Э.Макрон проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и представителями европейского бизнес-сообщества, в том числе с CEO A.P. Moller — Maersk Сореном Скоу, чтобы обсудить этот вопрос.