Тестовый поезд из Китая Словакию

«ТрансКонтейнер» сообщил о прибытии в Словакию тестового контейнерного поезда из Китая. Состав с грузами, предназначенными для европейских получателей (бытовая техника, одежда, автозапчасти и т.д.), был отправлен из китайского Сианя (станция отправления Синьчжу) 15 сентября.

19 сентября поезд проследовал в Казахстан через погранпереход Хоргос/Алтынколь, 25 сентября зашел на территорию России, через два дня пересек российско-украинскую границу и 29 сентября прибыл в Словакию. На следующий день, 30 сентября, на терминале Добра контейнеры были перегружены для отправки на вагонах узкой колеи в Дунайску Стреду.

В Дунайску Стреду состав прибыл сегодня. Там грузы будут расформированы по адресам получателей в Чехии, Венгрии, Австрии и Германии.

По информации «ТрансКонтейнера», отправка обратного поезда из Будапешта через Добру в Китай запланирована на 7 октября. «Таким образом, комплекты вагонов будут использованы в круговом рейсе, что существенно повышает экономическую эффективность маршрута», – отмечают в компании.

«Это – тестовый контейнерный поезд, отправленный ПАО “ТрансКонтейнер” на этом маршруте из Китая в Европу через терминал Добра в Словакии. По результатам наших последующих переговоров с партнерами в Китае будет принято решение относительно дальнейших перспектив курсирования сервиса на регулярной основе. Показатели прохождения тестового поезда по всему маршруту доставки и поддержка наших партнеров на пространстве Китай – Европа уже позволяют говорить о высокой заинтересованности сторон и рыночной необходимости в наличии данного альтернативного контейнерного сервиса», – сказал управляющий директор «ТрансКонтейнер Европа» Павел Шанайца.