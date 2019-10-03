Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Russia’s Nuclear Lighter Carrier to Transport Fish
03.10.2019

Тестовый поезд из Китая Словакию


    • «ТрансКонтейнер» сообщил о прибытии в Словакию тестового контейнерного поезда из Китая. Состав с грузами, предназначенными для европейских получателей (бытовая техника, одежда, автозапчасти и т.д.), был отправлен из китайского Сианя (станция отправления Синьчжу) 15 сентября.

    19 сентября поезд проследовал в Казахстан через погранпереход Хоргос/Алтынколь, 25 сентября зашел на территорию России, через два дня пересек российско-украинскую границу и 29 сентября прибыл в Словакию. На следующий день, 30 сентября, на терминале Добра контейнеры были перегружены для отправки на вагонах узкой колеи в Дунайску Стреду.

    В Дунайску Стреду состав прибыл сегодня. Там грузы будут расформированы по адресам получателей в Чехии, Венгрии, Австрии и Германии.

    По информации «ТрансКонтейнера», отправка обратного поезда из Будапешта через Добру в Китай запланирована на 7 октября. «Таким образом, комплекты вагонов будут использованы в круговом рейсе, что существенно повышает экономическую эффективность маршрута», – отмечают в компании.

    «Это – тестовый контейнерный поезд, отправленный ПАО “ТрансКонтейнер” на этом маршруте из Китая в Европу через терминал Добра в Словакии. По результатам наших последующих переговоров с партнерами в Китае будет принято решение относительно дальнейших перспектив курсирования сервиса на регулярной основе. Показатели прохождения тестового поезда по всему маршруту доставки и поддержка наших партнеров на пространстве Китай – Европа уже позволяют говорить о высокой заинтересованности сторон и рыночной необходимости в наличии данного альтернативного контейнерного сервиса», – сказал управляющий директор «ТрансКонтейнер Европа» Павел Шанайца.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.02.2019
    Внешний производитель дешевле
    ПАО «ТрансКонтейнер» рассматривает возможность приобретения контейнеров у российских производителей. Об этом рассказал технический директор компании Андрей Банщиков на […]
    КонтейнерыТрансКонтейнер
    0
    27.08.2019
    «Енисей капитал» разрешили покупать «ТрансКонтейнер»
    Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство о приобретении 50%+2 акций «Трансконтейнера», поданное структурой Evraz – контролируемому Романом Абрамовичем и […]
    АукционЕвразСлияния и поглощенияТрансКонтейнер
    0
    26.07.2019
    Контейнерооборот китайских портов
    Контейнерооборот 10 крупнейших контейнерных портов Китая по итогам первого полугодия 2019 года составил 93,6 млн TEU. Это на […]
    Только для подписчиков
    2019КитайКонтейнерооборот
    0
    12.03.2019
    Контейнероборот китайских портов
    Итоги 2018 года
    Только для подписчиков
    2018КитайКонтейнерооборот
    0
    23.07.2019
    ТрансКонтейнер увеличил прибыль по РСБУ
    “ТрансКонтейнер” опубликовал финансовые показатели по РСБУ за 6 месяцев 2019 года. Согласно отчету компании, выручка увеличилась по сравнению […]
    2019РСБУТрансКонтейнер
    0
    06.06.2019
    «ТрансКонтейнер» создаст СП с COSCO
    ПАО «ТрансКонтейнер» намерено подписать меморандум с ведущей шиппинговой компанией COSCO Shipping. Об этом сообщил генеральный директор «ТрансКонтейнер» Вячеслав […]
    COSCOСПТрансКонтейнер
    1
    22.04.2019
    CEVA запустила контейнерный поезд из Китая в Европу
    CEVA Logistics North Asia запустила новый контейнерный поезд из Китая (из Сямэня) в Европу. Проект реализуется в сотрудничестве […]
    CEVA LogisticsЕвропаЖ/д перевозкиКитай
    0
    08.08.2019
    Половина «ТрансКонтейнера» выставлена на продажу
    Аукцион по продаже 50% плюс 2 акции уставного капитала ПАО «ТрансКонтейнер» назначен на 27 ноября 2019 года. По […]
    АкцииАукционТрансКонтейнер
    0
    12.02.2019
    «ТрансКонтейнер» отчитался за год
    По РСБУ
    2018РСБУТрансКонтейнерФинансы
    0
    04.07.2019
    Мега-станция для ВСМ-поездов
    В Китае открыли мега-станцию для обслуживания высокоскоростных поездов. Находится она в Куньмине. Станция занимает территорию 900 тыс. кв. […]
    ВидеоЖелезная дорогаКитайПоезда
    0
    09.07.2019
    Новый контейнерный терминал в Московской области
    Создаёт «Оборонлогистика»
    Дальний ВостокКитайКонтейнерный терминалМосковский регион
    0
    22.04.2019
    Китайские дотации перетянули грузы
    На Достык и Хоргос
    ГосподдержкаКитайконтейнерный транзитПогранпереходы
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    24.09.2019 На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.10.2019 Тестовый поезд из Китая Словакию
    02.10.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    01.10.2019 Все порты Финляндии
    01.10.2019 Новые флекситанк-контейнерные поезда
    30.09.2019 В цифровизацию своими темпами
    30.09.2019 Контейнерные порты Норвегии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД