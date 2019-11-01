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Калининград повезет мясо и молоко в Китай
01.11.2019

Калининград повезет мясо и молоко в Китай


    • На Калининградской железной дороге прошел Региональный координационный совет, одним из главных вопросов которого стало обсуждение возможностей отправки сельскохозяйственной продукции в Китай.

    Начальник КЖД Виктор Голомолзин предложил региональному бизнесу рассмотреть вопросы отправки сельскохозяйственной продукции, прежде всего молока и мяса, в составе транзитных контейнерных поездов сообщением Европа – Китай, сообщает пресс-служба КЖД.

    В рамках реализуемого на Калининградской магистрали транспортно-логистического проекта в составе укоренных транзитных контейнерных поездов из Китая осуществляется доставка продукции для калининградских производителей. Как сообщил руководитель магистрали, этот проект предполагает загрузку контейнеров и в обратном направлении. «Калининградские предприниматели могут включаться со своей продукцией в эти поезда, сроки доставки грузов от Калининграда до Китая сейчас составляют 11 суток», – отметил В.Голомолзин.

    Предложенный магистралью проект отправки сельскохозяйственной продукции участники обсуждения назвали реальной перспективой выхода на новые рынки сбыта и увеличить объемы. Так, в частности, взаимодействие магистрали с ООО «Невское» по реализации инфраструктурных проектов позволило увеличить отправку по железной дороге продукции местного комбикормового завода.


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