Калининград повезет мясо и молоко в Китай

На Калининградской железной дороге прошел Региональный координационный совет, одним из главных вопросов которого стало обсуждение возможностей отправки сельскохозяйственной продукции в Китай.

Начальник КЖД Виктор Голомолзин предложил региональному бизнесу рассмотреть вопросы отправки сельскохозяйственной продукции, прежде всего молока и мяса, в составе транзитных контейнерных поездов сообщением Европа – Китай, сообщает пресс-служба КЖД.

В рамках реализуемого на Калининградской магистрали транспортно-логистического проекта в составе укоренных транзитных контейнерных поездов из Китая осуществляется доставка продукции для калининградских производителей. Как сообщил руководитель магистрали, этот проект предполагает загрузку контейнеров и в обратном направлении. «Калининградские предприниматели могут включаться со своей продукцией в эти поезда, сроки доставки грузов от Калининграда до Китая сейчас составляют 11 суток», – отметил В.Голомолзин.

Предложенный магистралью проект отправки сельскохозяйственной продукции участники обсуждения назвали реальной перспективой выхода на новые рынки сбыта и увеличить объемы. Так, в частности, взаимодействие магистрали с ООО «Невское» по реализации инфраструктурных проектов позволило увеличить отправку по железной дороге продукции местного комбикормового завода.