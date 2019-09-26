Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
DHL обеспечит логистику гонок Formula 1 в России
26.09.2019

DHL обеспечит логистику гонок Formula 1 в России


    • DHL доставит 1160 тонн оборудования для проведения Formula 1 ВТБ Гран-при России, который пройдет в Сочи с 26 по 29 сентября. Процесс доставки включает в себя мультимодальные перевозки грузов наземным, морским и авиатранспортом. Кроме того, для доставки к месту проведения гонок за пределами Европы задействуют семь грузовых самолетов Boeing 747. DHL также отвечает за логистические операции на месте проведения соревнований Formula 1, рассказали  SeaNews в DHL.

    Formula 1 ВТБ Гран-при России пройдет на Сочи Автодроме. Это единственный в России автодром, который получил право принимать «королевские» гонки. Длина трассы составляет 5848 метров. Она пролегает среди объектов, принимавших зимние Олимпийские игры 2014. Всего на треке 18 поворотов: 12 правых и 6 левых. В конфигурации трассы обращает на себя внимание затяжной третий поворот, длина которого составляет 650 метров. В гонке Гран-при России 2019 года пилоты проедут 53 круга. Общая протяженность дистанции составит 309,745 км.

    DHL поддерживает чемпионат Formula 1 более 35 лет, а с 2004 года является официальным логистическим партнером «королевских гонок». Гран-при в России станет шестой гонкой, в которой DHL выступает в роли официального логистического партнера.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.03.2019
    Риски и вызовы в логистике
    По версии DHL
    2019DHLЛогистикаПрогноз
    0
    27.05.2019
    DHL открыл логистический хаб
    В аэропорту Вены
    DHLАвстрияАэропортЛогистика
    0
    15.01.2019
    Новый CEO DHL Express
    Новым CEO DHL Express назначен Джон Пирсон. Как сообщили SeaNews в компании, он приступил к своим обязанностям с […]
    DHLНазначения
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    24.09.2019 На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
    24.09.2019 На проект «Морские порты» выделяется 238 млрд рублей
    20.09.2019 Как вернуть грузы из портов Прибалтики
    12.09.2019 Назначен замруководителя Росавиации
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.09.2019 Tradelens в Большом порту: результат может быть любой
    26.09.2019 «ТрансКонтейнер» будет привлекать средства
    25.09.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    25.09.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    24.09.2019 «Рускон» открыл контейнерный терминал в Волгограде
    24.09.2019 Дивиденды «ТрансКонтейнера»
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД