DHL обеспечит логистику гонок Formula 1 в России

DHL доставит 1160 тонн оборудования для проведения Formula 1 ВТБ Гран-при России, который пройдет в Сочи с 26 по 29 сентября. Процесс доставки включает в себя мультимодальные перевозки грузов наземным, морским и авиатранспортом. Кроме того, для доставки к месту проведения гонок за пределами Европы задействуют семь грузовых самолетов Boeing 747. DHL также отвечает за логистические операции на месте проведения соревнований Formula 1, рассказали SeaNews в DHL.

Formula 1 ВТБ Гран-при России пройдет на Сочи Автодроме. Это единственный в России автодром, который получил право принимать «королевские» гонки. Длина трассы составляет 5848 метров. Она пролегает среди объектов, принимавших зимние Олимпийские игры 2014. Всего на треке 18 поворотов: 12 правых и 6 левых. В конфигурации трассы обращает на себя внимание затяжной третий поворот, длина которого составляет 650 метров. В гонке Гран-при России 2019 года пилоты проедут 53 круга. Общая протяженность дистанции составит 309,745 км.

DHL поддерживает чемпионат Formula 1 более 35 лет, а с 2004 года является официальным логистическим партнером «королевских гонок». Гран-при в России станет шестой гонкой, в которой DHL выступает в роли официального логистического партнера.