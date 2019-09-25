CMA CGM назвали 23-тысячник в честь основателя компании

CMA CGM Group принял в эксплуатацию один из самых больших контейнеровозов в мире, названный в честь основателя компании Жака Сааде – «CMA CGM Jacques Saade». Судно вместимостью 23 тыс. TEU построено на китайской верфи Shanghai Jiangnan-Changxing Shipyard. Мегаконтейнеровоз будет работать на СПГ. Длина судна составляет 400 м, ширина – 61 м.

«Присвоив мегаконтейнеровозу имя основателя CMA CGM, компания тем самым обозначила будущий флагман своего флота, – говорится в официальном сообщении компании. – Жак Сааде сделал CMA CGM одной из ведущих судоходных компаний мира, сохранив при этом семейные ценности и оставив неизгладимый след в отрасли».

О строительстве девяти контейнеровозов на СПГ вместимостью по 23 тыс. TEU было объявлено в 2017 году. Ожидается, что новые суда пополнят флот CMA CGM в 2020 году и будут задействованы на трейде Азия – Северная Европа. Контейнеровозы будут оснащены «умными» технологиями, в том числе технологией дополненной реальности и системой прогнозирования положения судна в течение последующих трех минут. Кроме того, первый контейнеровоз серии, «CMA CGM Jacques Saade», будет оснащен интеллектуальной системой управления вентиляцией для рефконтейнеров, перевозимых в трюме. От остальных судов компании новые 23-тысячники будут отличаться логотипом «LNG Powered» на борту.

Видео: CMA CGM