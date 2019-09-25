Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
CMA CGM назвали 23-тысячник в честь основателя компании
25.09.2019

CMA CGM назвали 23-тысячник в честь основателя компании


    • CMA CGM Group принял в эксплуатацию один из самых больших контейнеровозов в мире, названный в честь основателя компании Жака Сааде – «CMA CGM Jacques Saade». Судно вместимостью 23 тыс. TEU построено на китайской верфи Shanghai Jiangnan-Changxing Shipyard. Мегаконтейнеровоз будет работать на СПГ. Длина судна составляет 400 м, ширина – 61 м.

    «Присвоив мегаконтейнеровозу имя основателя CMA CGM, компания тем самым обозначила будущий флагман своего флота, – говорится в официальном сообщении компании. – Жак Сааде сделал CMA CGM одной из ведущих судоходных компаний мира, сохранив при этом семейные ценности и оставив неизгладимый след в отрасли».

    О строительстве девяти контейнеровозов на СПГ вместимостью по 23 тыс. TEU было объявлено в 2017 году. Ожидается, что новые суда пополнят флот CMA CGM в 2020 году и будут задействованы на трейде Азия – Северная Европа. Контейнеровозы будут оснащены «умными» технологиями, в том числе технологией дополненной реальности и системой прогнозирования положения судна в течение последующих трех минут. Кроме того, первый контейнеровоз серии, «CMA CGM Jacques Saade», будет оснащен интеллектуальной системой управления вентиляцией для рефконтейнеров, перевозимых в трюме. От остальных судов компании новые 23-тысячники будут отличаться логотипом «LNG Powered» на борту.

    Видео: CMA CGM


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.04.2019
    «Арктик СПГ 2» заключает первые контракты
    Трейдинговые компании – подразделение ПАО «Новатэка» Novatek Gas&Power Asia и швейцарско-нидерландская Vitol S.A. в рамках Mеждународной конференции по […]
    VitolАрктик СПГ 2НОВАТЭКСПГ
    0
    26.08.2019
    Самый большой в мире контейнеровоз на Балтике
    Видео судозахода в Гданьск самого большого на сегодняшний день контейнеровоза «MSC Gulsun» в порт Гданьск. Напомним, вместимость судна […]
    ВидеоГданьскМегаконтейнеровоз
    0
    11.01.2019
    Новый контейнеровоз CMA CGM
    Для транспортировки бананов из Французской Вест-Индии
    CMA CGMКонтейнеровозыНовострой
    0
    23.05.2019
    «Новатэк» идет во Вьетнам
    В рамках встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Вьетнамf Нгуен Суан Фука ПАО «Новатэк» и Народный […]
    ВьетнамНОВАТЭКПоставкиСПГ
    0
    21.03.2019
    COSCO спроектировал 25-тысячник
    Шанхайский судостроительный исследовательский институт (SSSRI), подразделение Cosco Shipping, завершил разработку проекта контейнеровоза вместимостью 25 тыс. TEU. Как сообщает […]
    COSCOМегаконтейнеровозПроектирование
    0
    29.04.2019
    «Зеленые» ro-ro для Finnlines
    Датское конструкторское бюро Knud E. Hansen подписало контракт с китайской верфью Nanjing Jinling Shipyard по трем ro-ro судам […]
    FinnlinesKnud E. HansenНовостройРо-ро
    0
    03.09.2019
    HMM принял в эксплуатацию крупнотоннажный танкер
    Hyundai Merchant Marine (HMM) принял в эксплуатацию крупнотоннажный танкер (VLCC) «Universal Victor». Это последний танкер вместимостью 300 тыс. […]
    Hyundai Merchant MarineНовостройТанкер
    0
    06.02.2019
    Трансформация контейнеровозов Hapag-Lloyd
    Под СПГ
    Hapag-LloydКонтейнеровозыСПГТехнологии
    0
    12.09.2019
    CMA CGM назначил зама главного финансиста
    И по совместительству главного финансиста CEVA
    CMA CGMНазначения
    0
    07.05.2019
    Первое рыболовное судно на СПГ
    MAN поделился видео отгрузки из Гетеборга и доставки СПГ-танка, который будет установлен на сейнер «Libas». Это первое рыболовное […]
    MAN ВидеоИнновацииРыбаки
    0
    04.09.2019
    «Новатэк» и H-Energy заключили соглашение
    О долгосрочных поставках СПГ в Индию
    H-EnergyИндияНОВАТЭКПоставки
    0
    20.03.2019
    Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    Утвержден инвестиционный проект «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае». Соответствующее распоряжение от 14 марта 2019 […]
    ИнвестпроектКамчаткакомплексПравительство
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    24.09.2019 На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
    24.09.2019 На проект «Морские порты» выделяется 238 млрд рублей
    20.09.2019 Как вернуть грузы из портов Прибалтики
    12.09.2019 Назначен замруководителя Росавиации
    12.09.2019 Назначение в ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    25.09.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    25.09.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    24.09.2019 «Рускон» открыл контейнерный терминал в Волгограде
    24.09.2019 Дивиденды «ТрансКонтейнера»
    23.09.2019 Первый «Агроэкспресс» отправился в Китай
    23.09.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД