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2 тыс. пользователей у КПС «Портал «Морской порт»
25.09.2019

2 тыс. пользователей у КПС «Портал «Морской порт»


    • После вступления в силу обязательного предварительного информирования с 1 июля этого года в регионе деятельности Балтийской таможни осуществлено 1165 судозаходов. Об этом сообщил начальник Балтийской таможни Сергей Сенько в ходе конференции FREIGHT.DIGITAL 2019 в Петербурге, организованной ИА SeaNews. В отношении 640 судозаходов требовалось обязательное предварительное информирование.

    «Это более половины всех судозаходов, учтенных с 1 июля этого года – подчеркнул С.Сенько. почему именно эта цифра? Потому что в соответствии с Решением коллегии ЕЭК № 51 есть суда, буксиры, вспомогательные, которые приходят в балласте, которым обязательное предварительное информирование не требуется».

    С.Сенько отметил, что в отношении 36 судозаходов обязательное предварительное информирование представлено не было из-за технических сбоев КПС «Портал «Морской порт». «Это была проблема первой недели начала внедрения обязательного предварительного информирования», – сказал С.Сенько.

    По его информации, с 1 января по 30 июня этого года в регионе действия Балтийской таможни всего было осуществлено порядка 5 тыс. судозаходов. Подано 458 пакетов данных, содержащих предварительную информацию о товарах, 4800 уведомлений о прибытии судна в электронном виде. Количество контейнерных судов с представленной предварительной информацией с начала 20-19 года составило 88,5%.

    Кроме того, С.Сенько отметил, что в настоящее время на базе КПС «Портал «Морской порт» предоставлен доступ должностным лицам таможенным постов в регионе деятельности Балтийской таможни, а это свыше 400 пользователей, а также представителям организаций и государственным контролирующим органам – это порядка 600 пользователей. «При этом общее количество пользователей, зарегистрированных и осуществляющие свои функции в КПС «Портал «Морской порт» без учета лиц, применяющих сервисы личного кабинета и программных средств сторонних разработчиков, осуществляющих передачу сведений в систему «портала», превысило уже 1 тыс.», – привел данные С.Сенько.


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