Как будет работать Балтийская таможня в праздники

В выходные для всей страны дни «новогодних каникул» с 1 по 8 января 2020 года таможенные посты Балтийской таможни буду работать в обычном режиме:
Турухтанный таможенный пост: ежедневно 09.00 — 21.00
Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно
Таможенный пост Лесной порт: ежедневно 09.00 — 21.00
Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно
Таможенный пост Гавань: ежедневно 09.00 — 21.00
Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно
Кронштадтский таможенный пост: ежедневно 09.00 — 21.00
Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно
Шкиперский таможенный пост: ежедневно 09.00 — 21.00
Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра, отдел специальных таможенных процедур – ежедневно, круглосуточно
Таможенный пост Бронка: ежедневно 09.00 — 21.00
Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно
Балтийский таможенный пост (центр электронного декларирования): ежедневно 09.00 — 21.00
По всем возникающим вопросам относительно порядка работы таможни и таможенных постов в новогодние праздничные дни обращаться по телефону дежурной службы Балтийской таможни: (812) 640-37-27.