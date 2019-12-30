Как будет работать Балтийская таможня в праздники

В выходные для всей страны дни «новогодних каникул» с 1 по 8 января 2020 года таможенные посты Балтийской таможни буду работать в обычном режиме:

Турухтанный таможенный пост: ежедневно 09.00 — 21.00

Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно

Таможенный пост Лесной порт: ежедневно 09.00 — 21.00

Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно

Таможенный пост Гавань: ежедневно 09.00 — 21.00

Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно

Кронштадтский таможенный пост: ежедневно 09.00 — 21.00

Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно

Шкиперский таможенный пост: ежедневно 09.00 — 21.00

Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра, отдел специальных таможенных процедур – ежедневно, круглосуточно

Таможенный пост Бронка: ежедневно 09.00 — 21.00

Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно

Балтийский таможенный пост (центр электронного декларирования): ежедневно 09.00 — 21.00

По всем возникающим вопросам относительно порядка работы таможни и таможенных постов в новогодние праздничные дни обращаться по телефону дежурной службы Балтийской таможни: (812) 640-37-27.