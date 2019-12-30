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Как будет работать Балтийская таможня в праздники
30.12.2019

Как будет работать Балтийская таможня в праздники


    • В выходные для всей страны дни «новогодних каникул» с 1 по 8 января 2020 года таможенные посты Балтийской таможни буду работать в обычном режиме:

    Турухтанный таможенный пост: ежедневно 09.00 — 21.00

    Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно

    Таможенный пост Лесной порт: ежедневно 09.00 — 21.00

    Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно

    Таможенный пост Гавань: ежедневно 09.00 — 21.00

    Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно

    Кронштадтский таможенный пост: ежедневно 09.00 — 21.00

    Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно

    Шкиперский таможенный пост: ежедневно 09.00 — 21.00

    Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра, отдел специальных таможенных процедур – ежедневно, круглосуточно

    Таможенный пост Бронка: ежедневно 09.00 — 21.00

    Отдельные должностные лица по направлению таможенного досмотра – ежедневно, круглосуточно

    Балтийский таможенный пост (центр электронного декларирования): ежедневно 09.00 — 21.00

    По всем возникающим вопросам относительно порядка работы таможни и таможенных постов в новогодние праздничные дни обращаться по телефону дежурной службы Балтийской таможни: (812) 640-37-27.


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