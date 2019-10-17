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Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
17.10.2019

Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни


    • Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам трех кварталов 2019 года составил 24,7 млрд долларов.

    Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный период составило 250 тыс., из которых 226 тыс. – по импорту и порядка 24 тыс. – по экспорту.

    Всего за отчетный период года через Балтийскую таможню прошло порядка 11,7 млн тонн грузов – на 2% больше, чем за январь-сентябрь 2018 года. В том числе импорт вырос на 2% до порядка 7,9 млн тонн, экспорт – на 2,2% до 3,8 млн тонн.

    В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (24,3%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам 9 месяцев 2019 года вошли полимерные материалы, органическая химия, черные металлы, и оборудование.

    В экспорте основная доля принадлежала черным металлам (36%). В первую пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли древесина и изделия из нее, бумага и картон, целлюлоза и продукты неорганической химии.

    Основными странами-поставщиками товаров, импортируемых в РФ в январе-сентябре 2019 года стали Китай, Эквадор, Германия, Южная Корея и Индия.

    Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта, по данным Балтийской таможни, принадлежит Турции (26%). На втором и третьем месте – Китай и Египет соответственно.


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