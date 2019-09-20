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20.09.2019

Global Ports вышел в прибыль

    • Global Ports опублиеова операционные и промежуточные финансовые показатели за первое полугодие 2019 года.

    Суммарный контейнерооборот морских терминалов, являющихся 100% собственностью группы (без учета «Моби Дика») увеличился на 4,9% до 714 тыс. TEU, «Моби Дик», который является совместным предприятием с Container Finance Group, упал в 5,3 раза до 10,8 тыс. TEU.

    Через Янино прошло 62,1 тыс. TEU, практически столько же, сколько и за первое полугодие 2018 года (-0,2%), и 218,3 тыс. тонн навалочных грузов (-23,8%).

    Перевалка автомобилей сократилась на 7,9% до 55,2 тыс. единиц. Оборот прочих неконтейнерных грузов на морских терминалах в 100%-ной собственности группы выросла на 22,9% до 1,96 млн тонн, на «Моби Дике» – в 3,3 раза до 56 тыс. тонн.

    Выручка по итогам полугодия увеличилась на 3,4% до 181,2 млн долларов, валовая прибыль – на 5,6% до 110,5 млн долларов, операционная прибыль сократилась на 33,9% до 59,6 млн долларов. Чистая прибыль составила 36,2 млн долларов против чистого убытка 3,3 млн долларов годом ранее.

    Как отметил генеральный директор УК «Глобал Портс» Владимир Бычков, «В первое полугодие 2019 года группа Global Ports показала сильные результаты. Мы увеличили перевалку контейнерных и навалочных грузов, обеспечив дальнейший рост бизнеса и снижение долговой нагрузки. На российском контейнерном рынке продолжился рост экспорта. В Большом порту Санкт-Петербург экспорт уже превысил импорт на 13% – и это исключительный результат для рынка, который еще несколько лет был полностью импортоориентированным. Рост экспорта обеспечивает снижение волатильности и повышает загрузку мощностей. <> Мы вошли во второе полугодие с умеренным оптимизмом. На фоне некоторого замедления темпов роста импорта мы ожидаем, что экспорт продолжит расти, и это поддержит рынок».


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