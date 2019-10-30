Что падает в экспорте

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-август 2019 года экспорт из России составил 636,4 млн тонн грузов, на 30,3 млн тонн, или на 5% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении, напротив, произошло снижение на 15,7 млрд долларов, или на 5,5% до 270,2 млрд долларов.

В денежном выражении

Наибольшее снижение экспорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришлось на олово и изделия из него. За 8 месяцев 2019 года экспорт этих грузов снизился на 75,7% до 6,7 млн долларов. 66,5% отгрузок приходится на олово необработанное нелегированное. Более 40% всего объема поставляется в Казахстан, 24,5% – в Узбекистан и 23,4% – в Беларусь.

На 74,4% – до 15,7 млн долларов – сократился экспорт цинка и изделий из него. 42,5% объема экспорта этой номенклатуры осуществляется в Беларусь, 27,2% – в Эстонию и 15,2% – в Казахстан.

Третья товарная позиция, экспорт которой уменьшился за 8 месяцев наиболее существенно, – это произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат. Их было вывезено на 50,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, всего на сумму 3,4 млн долларов. Более 60% товаров этой категории (в стоимостном выражении) идет в Китай, 11,6% – в Гонконг. Интересно, что 84,5% всего объема приходится на коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, минералогии, анатомии, истории, археологии, палеонтологии, этнографии или нумизматике.

Наибольшее снижение стоимости экспорта в абсолютном выражении пришлось на топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные. За 8 месяцев 2019 года вывоз товаров этой группы из России упали на 8,8 млрд долларов до 144,4 млрд долларов. Более 50% поставок составляет нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов. 17% всего объема идет в Китай и столько же в Нидерланды.

Поставки черных металлов уменьшились на 3 млрд долларов до 12,7 млрд долларов. 13,8% экспортируется в Турцию, 8,4% – на Тайвань, 5,8% – в Италию.

В физическом выражении

В физическом выражении набольшее снижение в процентах приходится на олово и изделия из него. По итогам 8 месяцев экспорт этих товаров уменьшился на 86,5% и составил 300 тонн.

Поставки шерсти, тонкого или грубого волоса животных; пряжи и тканей из конского волоса уменьшились на 60,5% до 3,5 тыс. тонн. Основными странами-получателями товаров данной номенклатуры являются Индия (41,2%), Китай (21,9%) и Беларусь (12,8%).

На третьем месте – цинк и изделия из него, которых было ввезено 101,5 тыс. тонн, на 55,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером по снижению физического объема экспорта являются злаки, отгрузки которых уменьшились на 12,4 млн тонн. Почти 80% экспорта злаков приходится на пшеницу и меслин, 11,2% – на ячмень и 7,9% – на кукурузу. В Турцию идет 20,3%, в Египет – 13,2%, в Иран – 8,5% товаров этой номенклатурной группы. Основную часть экспорта в Турцию и Египет составляют пшеница и меслин, в Иран – кукуруза и ячмень.

На втором месте – черные металлы. По итогам января-августа их отгрузки упали на 3,2 млн тонн до 27,6 млн тонн.

Экспорт древесины и изделий из нее; древесный уголь за 8 месяцев 2019 года составил 28,2 млн тонн, на 296,3 тыс. тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Основной страной-получателем является Китай (48,2%).