Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
штамп экспорт
30.10.2019

Что падает в экспорте


    • По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-август 2019 года экспорт из России составил 636,4 млн тонн грузов, на 30,3 млн тонн, или на 5% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении, напротив, произошло снижение на 15,7 млрд долларов, или на 5,5% до 270,2 млрд долларов.

    В денежном выражении

    Наибольшее снижение экспорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришлось на олово и изделия из него. За 8 месяцев 2019 года экспорт этих грузов снизился на 75,7% до 6,7 млн долларов. 66,5% отгрузок приходится на олово необработанное нелегированное. Более 40% всего объема поставляется в Казахстан, 24,5% – в Узбекистан и 23,4% – в Беларусь.

    На 74,4% – до 15,7 млн долларов – сократился экспорт цинка и изделий из него. 42,5% объема экспорта этой номенклатуры осуществляется в Беларусь, 27,2% – в Эстонию и 15,2% – в Казахстан.

    Третья товарная позиция, экспорт которой уменьшился за 8 месяцев наиболее существенно, – это произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат. Их было вывезено на 50,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, всего на сумму 3,4 млн долларов. Более 60% товаров этой категории (в стоимостном выражении) идет в Китай, 11,6% – в Гонконг. Интересно, что 84,5% всего объема приходится на коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, минералогии, анатомии, истории, археологии, палеонтологии, этнографии или нумизматике.

    Наибольшее снижение стоимости экспорта в абсолютном выражении пришлось на топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные. За 8 месяцев 2019 года вывоз товаров этой группы из России упали на 8,8 млрд долларов до 144,4 млрд долларов. Более 50% поставок составляет нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов. 17% всего объема идет в Китай и столько же в Нидерланды.

    Поставки черных металлов уменьшились на 3 млрд долларов до 12,7 млрд долларов. 13,8% экспортируется в Турцию, 8,4% – на Тайвань, 5,8% – в Италию.

    В физическом выражении

    В физическом выражении набольшее снижение в процентах приходится на олово и изделия из него. По итогам 8 месяцев экспорт этих товаров уменьшился на 86,5% и составил 300 тонн.

    Поставки шерсти, тонкого или грубого волоса животных; пряжи и тканей из конского волоса уменьшились на 60,5% до 3,5 тыс. тонн. Основными странами-получателями товаров данной номенклатуры являются Индия (41,2%), Китай (21,9%) и Беларусь (12,8%).

    На третьем месте – цинк и изделия из него, которых было ввезено 101,5 тыс. тонн, на 55,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Лидером по снижению физического объема экспорта являются злаки, отгрузки которых уменьшились на 12,4 млн тонн. Почти 80% экспорта злаков приходится на пшеницу и меслин, 11,2% – на ячмень и 7,9% – на кукурузу. В Турцию идет 20,3%, в Египет – 13,2%, в Иран – 8,5% товаров этой номенклатурной группы. Основную часть экспорта в Турцию и Египет составляют пшеница и меслин, в Иран – кукуруза и ячмень.

    На втором месте – черные металлы. По итогам января-августа их отгрузки упали на 3,2 млн тонн до 27,6 млн тонн.

    Экспорт древесины и изделий из нее; древесный уголь за 8 месяцев 2019 года составил 28,2 млн тонн, на 296,3 тыс. тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Основной страной-получателем является Китай (48,2%).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.03.2019
    Лидеры Финляндии
    Контейнерооборот за 2 месяца 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    21.01.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2019
    На прошедшей неделе отмечено снижение спотовых ставок практически на всех направлениях.  Только на американском и внутриазиатском трейдах наблюдается […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    15.04.2019
    Контейнерооборот лидеров
    Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2019 года составил 10,4 млн TEU. Это на 7,1% больше аналогичного периода […]
    2019КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    13.05.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 29 апреля флот безработных контейнеровозов сократился как по вместимости, так и по количеству судов. По […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    22.05.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Объем экспорта водки из России по итогам первого квартала 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    27.06.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 26 2019
    В Азовском море на конец июня еще остается определенное количество свободных судов. Поэтому разрыв между спотовыми ставками и […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    07.06.2019
    Грузооборот российского транспорта
    Перевозки грузов российским транспортом за январь-апрель этого года снизился на 0,4%, составив более 2,35 млрд тонн. По данным […]
    2019АвиаперевозкиАвтотранспортМорской транспорт
    0
    04.07.2019
    Рост российского авторынка – нереалистичный сценарий
    По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) за первое полугодие 2019 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России […]
    2019АвтомобилиАссоциации европейского бизнесаПродажи
    0
    26.07.2019
    Новороссийск снижает темпы, Приморск наращивает
    За январь-май 2019 года консолидированный грузооборот группы НМТП увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    14.10.2019
    Контейнерооборот российских портов в сентябре 2019 увеличился на 2,8%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в сентябре 2019 года вырос в сравнении […]
    2019КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    06.05.2019
    Прибалтика в TEU
    Итоги 1 квартала
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПрибалтика
    0
    20.06.2019
    В Приморске плюс, в Новороссийске минус
    Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь-апрель 2019 года составил 47,6 млн тонн. Это всего на 0,3% больше показателя […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.10.2019 Лидеры Финляндии
    30.10.2019 Финансы и объемы OOCL
    29.10.2019 Контейнероборот китайских портов
    29.10.2019 Закольцованный жд сервис Китай – Германия через Калининград
    29.10.2019 Первый контейнерный поезд из Будапешта в Цзинань
    29.10.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ