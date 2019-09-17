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Экспорт минеральных удобрений
17.09.2019

Экспорт минеральных удобрений

    • По итогам 7 месяцев 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 7,9 млн тонн, что на 5,8% больше аналогичного периода 2018 года. В стоимостном выражении их экспорт вырос на 14,8%, до 1,6 млрд долларов.

    Смешанных удобрений вывезли  порядка 6 млн тонн. Это ниже уровня января-июля прошлого года на 11,9%. Доходы от экспорта смешанных удобрений также упали на 5,1% до 1,9 млрд долларов.

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, увеличился на 1,4% по сравнению с показателем 7 месяцев 2018 года. За отчетный период 2019 года их было отгружено более 4,8 млн тонн. В денежном выражении их экспорт вырос на 21,8% до 1,2 млрд долларов.

    В июле этого года экспорт минеральных азотных удобрений составил 1,3 млн тонн – на 73,5% больше аналогичного месяца прошлого года и на 3,7% выше уровня предыдущего месяца. Доходы от экспорт минеральных азотных удобрений составили 251,4 млн долларов (+79,2% к июлю 2018 и -1,6% к июню 2019 года).

    Экспорт калийных удобрений по итогам июля составил 839,3 тыс. тонн – в 30,1 раза больше июля прошлого года. По сравнению июнем текущего года экспорт калийных удобрений вырос на 7,9%. В денежном выражении их экспорт вырос как июлю 2018 года – в 33,5 раза, так и к июню 2019 года – на 2,8%, составив 217,5 млн долларов.

    В июле экспорт смешанных удобрений снизился. По сравнению с уровнем июля прошлого года их экспорт упал на 3,6%, относительно предыдущего месяца – на 21,6% (до 725,6 тыс. тонн). Доходы также снизились – до 216 млн долларов (-0,6% к июлю 2018 и -28% к июню 2019).

     


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