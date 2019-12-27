Импорт мандаринов

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-октябре 2019 года в Россию было импортировано 286,6 тыс. тонн (+11,3%) мандаринов на сумму 219,7 млн долларов (+8%).

Поставки клементинов выросли в два раза в физическом выражении и составили 125,6 тыс. тонн. В денежном выражение их было ввезено на сумму 92,4 млн долларов, что на 86,7% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Мандарины

Основными странами-поставщиками мандаринов в Россию в январе-октябре 2019 года были Пакистан, Турция и Марокко.

Из Пакистана в Россию было импортировано 88,5 тыс. тонн (+28,8%) на сумму 60,4 млн долларов (+22,8%).

Поставки из Турции составили в физическом выражении 68,3 тыс. тонн (+17,2%), в денежном – 43,9 млн долларов (+16,8%).

Ввоз марокканских мандаринов сократился до 41,4 тыс. тонн (-2,8%) и 31,5 млн долларов (-7,1%).

Клементины

В январе-октябре этого года из Марокко в Россию было ввезено 120,2 тыс. тонн клементинов, в два раза больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении импорт вырос на 83,9% до 86,8 млн долларов.

Поставки из ЮАР составили 4,7 тыс. тонн (рост в 2,5 раза) в физическом выражении и 5,2 млн долларов (рост в 2,6 раза) в денежном.