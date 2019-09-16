Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2019
16.09.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2019

    • На прошедшей неделе отмечено снижение спотовых ставок практически на всех направлениях. Рост наблюдается только из Шанхая на порты Австралии и Новой Зеландии, а также Южной Америки.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 5,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,8%.

    Ставки на порты западного побережья США снизились на 7,6%, снижение ставок на порты восточного побережья США составил 4,4%.

    Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 4,9%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 3,8%. Выросли ставки на Южную Америку – на 5,9%.

    На внутриазиатском трейде ставки остались без изменений.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.05.2019
    Грузооборот российских портов в апреле 2019 снизился на 3,7%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в апреле 2019 года снизился в сравнении […]
    2019АпрельГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    10.06.2019
    Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за 4 месяца 2019 года составил 54,5 млн TEU. Это на 1,5% […]
    Только для подписчиков
    2019ГлобальноЛинии
    0
    08.05.2019
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам января-апреля 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения составила 1,57 млн […]
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    19.07.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 28, 2019
    На 28 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    15.08.2019
    Автоэкспорт и автоимпорт
    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 6 месяцев текущего года составил 54,5 тыс. единиц – это на 26,5% […]
    2019АвтоимпортАвтоэкспорт
    0
    04.07.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 27 2019
    Азовский рынок растет и изменение спотовых ставок с прошлой недели довольно существенное. По данным судового брокера «Руфко», существующая […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    28.05.2019
    MAN о российском рынке грузовиков
    Где компания видит потенциал и за счет чего снижается доля азиатских и европейских брендов на российском рынке
    2019MAN АвторынокАпрель
    0
    15.03.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 10
    На 10 неделе фрахтовые ставки на перевозку судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    28.05.2019
    Контейнерооборот Украины
    По итогам 4 месяцев этого года контейнерооборот Украины вырос на 18,6%, составив 305,3 тыс. TEU. Для сравнения, контейнерооборот […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотУкраина
    0
    23.07.2019
    Экспорт цветных металлов
    Объем российского экспорта необработанного алюминия за январь-май этого года составил более 1,4 млн тонн – это на 5,8% […]
    2019Цветные металлыЭкспорт
    0
    28.08.2019
    ОПЕК+, торговые войны, цены и добыча
    Нефтяной рынок и нефтеэкспорт в первом полугодии и в перспективе
    2019ГазНефтепродуктыНефть
    0
    28.08.2019
    Судооборот через Суэцкий канал
    Через Суэцкий канал по итогам января-июля этого года прошло более 10,7 тыс. судов различных типов – на 3% […]
    Только для подписчиков
    2019судооборотСуэцкий канал
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    12.09.2019 Назначен замруководителя Росавиации
    12.09.2019 Назначение в ФТС
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.09.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2019
    13.09.2019 Безработные контейнеровозы
    12.09.2019 CMA CGM назначил зама главного финансиста
    12.09.2019 Контейнерный поезд из Екатеринбурга в Петербург
    10.09.2019 Новая площадка для порожняка на ПКТ
    10.09.2019 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД