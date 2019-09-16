Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2019

На прошедшей неделе отмечено снижение спотовых ставок практически на всех направлениях. Рост наблюдается только из Шанхая на порты Австралии и Новой Зеландии, а также Южной Америки.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 5,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,8%.

Ставки на порты западного побережья США снизились на 7,6%, снижение ставок на порты восточного побережья США составил 4,4%.

Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 4,9%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 3,8%. Выросли ставки на Южную Америку – на 5,9%.

На внутриазиатском трейде ставки остались без изменений.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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