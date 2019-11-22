Экспорт цветных металлов

Объем российского экспорта необработанного алюминия за январь-сентябрь этого года составил 2,4 млн тонн – это на 3,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Доходы от экспорта алюминия, по данным ФТС РФ, снизились на 0,3% – до порядка 4 млрд долларов.

Рафинированной меди и необработанных медных сплавов отгрузили 507,5 тыс. тонн. По сравнению с 9 месяцами прошлого года их экспорт увеличился на 6,1%. В денежном выражении экспорт меди, напротив, снизился – на 2,4% до 3 млрд долларов.

Экспорт необработанного никеля по сравнению с январем-сентябрем прошлого года увеличился всего на 0,2% и составил 102 тыс. тонн. При этом доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде уменьшились на 1,5% до 1,3 млрд долларов.

В сентябре необработанного алюминия было вывезено 305,9 тыс. тонн – плюс 53,3% к показателю сентября 2018 года и плюс 4,9% к уровню августа 2019 года. Доходы от экспорта алюминия выросли относительно уровня сентября прошлого года на 65,3% и относительно показателя предыдущего месяца на 11,3% – до 522 млн долларов.

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам сентября составил 65,8 тыс. тонн (+78,3% к сентябрю 2018 и -1,9% к августу 2019). В стоимостном выражении их экспорт увеличился к сентябрю 2018 года на 78,4%, но снизился к августу 2019 года на 4,6% – до 367,3 млн долларов.

Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 16,9 тыс. тонн (+48,2% к сентябрю 2018). По сравнению с предыдущим месяцем экспорт никеля вырос в 10,6 раза. В денежном выражении экспорт необработанного никеля вырос еще более существенно – в 2,1 раза к сентябрю прошлого года и в 11,5 раза к августу 2019 до 280 млн долларов.

По данным Лондонской биржи металлов, в сентябре 2019 года средняя стоимость алюминия составила 1,749 тыс. долларов за тонну (-13,5% к сентябрю 2018 и +0,5% к августу 2019), меди – 5,745 тыс. долларов за тонну (-4,6% к сентябрю 2018 и +0,7% к августу 2019), никеля – 17,673 тыс. долларов за тонну (+41,1% к сентябрю 2018 и +12,7% к августу 2019).