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Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
17.12.2019

Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни


    • Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам 11 месяцев 2019 года составил 30,9 млрд долларов. Это на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный период достигло порядка 30,1 тыс. (-2,7% к 11 месяцам 2018 года), из которых 277,4 тыс. – по импорту (-3,4%) и 29,7 тыс. – по экспорту (+4,6%).

    Всего за отчетный период года через Балтийскую таможню прошло порядка 14,9 млн тонн грузов – это на 5,9 больше, чем за январь-ноябрь 2018 года. В том числе импорт вырос на 2,1% до порядка 9,8 млн тонн, экспорт – на 13,8% до 5,1 млн тонн.

    В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (23,24%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам 11 месяцев 2019 года вошли полимерные материалы, органическая химия, черные металлы и оборудование.

    В экспорте основная доля принадлежала древесине и изделиям из неё (33,79%). В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли черные металлы, соль, сера, земли и камень, руды, шлак и зола  и бумага и картон.

    Основными странами-поставщиками товаров, импортируемых в РФ в январе-ноябре 2019 года стали Китай, Эквадор, Германия, Южная Корея и Индия.

    Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта по данным Балтийской таможни принадлежит Турции (28,77%). На втором и третьем месте – Китай и Литва соответственно.


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