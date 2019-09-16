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«Дело» хочет купить «ТрансКонтейнер»
16.09.2019

«Дело» хочет купить «ТрансКонтейнер»

    • 13 сентября ГК «Дело» подала своё ходатайство в ФАС на приобретении акций ПАО «ТрансКонтейнер», сообщили SeaNews в компании. 

    Напомним, что аукцион по продаже 50% плюс 2 акции уставного капитала ПАО «ТрансКонтейнер» назначен на 27 ноября 2019 года.

    «ВТБ Капитал» является организатором аукциона. На торги будет выставлено 6 947 391 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, принадлежащих АО «Объединенная транспортно-логистическая компания». Стартовая (минимальная) цена пакета составляет 36,159 млрд рублей. 


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