«Дело» хочет купить «ТрансКонтейнер»

13 сентября ГК «Дело» подала своё ходатайство в ФАС на приобретении акций ПАО «ТрансКонтейнер», сообщили SeaNews в компании.

Напомним, что аукцион по продаже 50% плюс 2 акции уставного капитала ПАО «ТрансКонтейнер» назначен на 27 ноября 2019 года.

«ВТБ Капитал» является организатором аукциона. На торги будет выставлено 6 947 391 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, принадлежащих АО «Объединенная транспортно-логистическая компания». Стартовая (минимальная) цена пакета составляет 36,159 млрд рублей.