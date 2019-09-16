Единственный в мире атомный плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», отправленный 23 августа этого из Мурманска в сопровождении ледокола и буксиров, успешно пришвартовался в месте своего основного базирования – в Певеке Чукотского автономного округа. Всего по дороге из Санкт-Петербурга – в Мурманск, а из Мурманска – в Певек «Академик Ломоносов» преодолел около 9 тысяч километров, сообщает пресс-служба «Росатома».

«Академик Ломоносов» прибыл в порт Певека и стал на рейд 9 сентября. Хорошая погода и ледовая обстановка позволили каравану судов идти с опережением графика. Сопровождали ПЭБ три буксира – один тянул энергоблок, второе судно шло сзади и тормозило его, третий буксир следовал рядом в качестве запасного. Караван сопровождали ледоколы «Диксон» и «Новороссийск».

Несмотря на порывистый ветер сегодня «Академик Ломоносов» успешно пришвартовался к месту своего постоянного базирования. Весь процесс буксировки и швартовки занял около трёх часов.

«Сегодня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) вступил в завершающую стадию. На текущий момент в Певеке завершены все строительные работы по созданию гидротехнических сооружений, обеспечивающих швартовку плавучего энергоблока к мол-причалу. В ближайшие месяцы на ПЭБ будет выполнен завершающий этап пуско-наладочных работ, связанный с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии в береговую инфраструктуру. Основные задачи текущего года – до конца ноября завершить работы по сооружению подстанции «Береговая» и до 31 декабря выполнить ввод ПАТЭС в эксплуатацию», – сказал генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров.

Теперь энергоблок предстоит подключить к энергосетям. По словам начальника службы эксплуатации общестанционных систем и сооружений филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации ПАТЭС» Вячеслава Кувалдина, подключение займёт 1,5-2 месяца. Все необходимые для этого материалы – трубопроводы и кабели в эти дни также разгружают в морпорту Певека. Завершить работы по подключению к электроподстанции планируется до 30 октября, к тепловым сетям в середине ноября. Запуск ПАТЭС планируется по графику – к 30 декабря. Жители Певека получат экологически чистую энергию.

ПЭБ разработан с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Станция оснащена двумя реакторными установками, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.

Директор дирекции Северного морского пути ГК «Росатом» Вячеслав Рукша в своем приветственном слове особо подчеркнул, что плавучий энергоблок построен на базе российских технологий атомного судостроения, с учётом многолетнего опыта эксплуатации энергетических ядерных установок атомных ледоколов в суровых условиях севера. «Плавучий энергоблок – это уникальный энергоисточник, способный обеспечить энергией промышленные предприятия, портовые города, комплексы по добыче и переработке нефти и газа на Северном морском пути. Стабильное и экологически чистое энергообеспечение северных территорий – одна из важнейших составляющих успешного развития СМП», – сказал он.

После ввода в эксплуатацию ПАТЭС количество действующих атомных станций России вырастет с 10 до 11. Кроме того, впервые в истории отечественной атомной энергетики сразу две действующих АЭС (ПАТЭС и Билибинская АЭС) будут находится на территории одного субъекта федерации. «В начале следующего десятилетия мы ожидаем окончательного останова энергоблоков на основном источнике энергии для Чукотки – Билибинской АЭС. После этого функция главного генератора энергии перейдет плавучей АЭС», – сказал губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.