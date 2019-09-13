«Сначала принимаем решение, а потом думаем, как его выполнять»

Чтобы выполнить задачу об увеличении грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году, поставленную президентом, необходимо расширить границы СМП. Такое мнение выразил член Ассоциации полярников, бывший первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин в ходе 12-го международного форума «Транспортный потенциал» в Петербурге.

«Откуда взялись 80 млн тонн по Северному морскому пути? Кто автор идеи? И кто подсовывал президенту такое решение? – спросил А.Тюкавин. – Все министерства последовательно отказались после нашего запроса. Мы сделали вывод, что, видимо, коллеги из «Росатома» подсказали эту цифру для того, чтобы оправдать строительство такого «Лидера» и дополнительных ледоколов».

«Как теперь выполнить эту задачу? – продолжил он. – Сегодня как ни стараются наши коллеги из разных министерств доказать, что это возможно, я думаю, что тема достижения 80 млн тонн к 2024 году, наверное, призрачна. Надо это признать. И, наверное, одним из вариантов решения этой задачи, самым простым и доступным, будет расширить границы Северного морского пути до Мурманска. Ничего не мешает нам принять решение расширить границы, если не до Мурманска, то по крайне мере до Канина Носа или даже до острова Колгуева».

По мнению А.Тюкавина, такое решение «дало бы для выполнения задачи до 10 млн тонн нефти с Варандея и с Приразломной». «Но с учетом наращивания там добычи», – уточнил он.