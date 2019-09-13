«ПОНИМАЮщая» Itella

Российское подразделение Itella запускает программу поддержки сотрудников «ПОНИМАЮ», направленную на помощь сотрудникам в решении психологических, юридических и финансовых проблем. Программа стартует 15 сентября.

««ПОНИМАЮ» позволяет обсудить и решить проблемы различного характера с опытным специалистом, – говорит HR-директор Itella в России Наиля Володяева. – Например, если нет желания делиться своими переживаниями с коллегами, руководством или друзьями, можно обратиться к психологу. С ним вы можете проработать сложившийся в коллективе конфликт, выгорание, плохие отношения с подчиненными, начальником или родными. Важно, что всё, о чем сотрудник говорит на консультации, является строго конфиденциальным, и работодатель не получает доступа к информации, кроме как в обобщенном виде по тематике обращения всего коллектива, а не каждого сотрудника в отдельности. Данная информация нужна для получения статистики о наиболее популярных видах консультаций».

В Itella говорят, что на российском логистическом рынке подобная практика внедряется впервые.

Помимо консультаций для персонала Itella в России будут проводиться тренинги или мастер-классы. В основу лягут наиболее популярные темы обращений сотрудников, затрагивающие вопросы личностного развития, отношений в семье, правовых и финансовых аспектов и т.д.