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«ПОНИМАЮщая» Itella
13.09.2019

«ПОНИМАЮщая» Itella

    • Российское подразделение Itella запускает программу поддержки сотрудников «ПОНИМАЮ», направленную на помощь сотрудникам в решении психологических, юридических и финансовых проблем. Программа стартует 15 сентября.

    ««ПОНИМАЮ» позволяет обсудить и решить проблемы различного характера с опытным специалистом, – говорит HR-директор Itella в России Наиля Володяева. – Например, если нет желания делиться своими переживаниями с коллегами, руководством или друзьями, можно обратиться к психологу. С ним вы можете проработать сложившийся в коллективе конфликт, выгорание, плохие отношения с подчиненными, начальником или родными. Важно, что всё, о чем сотрудник говорит на консультации, является строго конфиденциальным, и работодатель не получает доступа к информации, кроме как в обобщенном виде по тематике обращения всего коллектива, а не каждого сотрудника в отдельности. Данная информация нужна для получения статистики о наиболее популярных видах консультаций».  

    В Itella говорят, что на российском логистическом рынке подобная практика внедряется впервые.  

    Помимо консультаций для персонала Itella в России будут проводиться тренинги или мастер-классы. В основу лягут наиболее популярные темы обращений сотрудников, затрагивающие вопросы личностного развития, отношений в семье, правовых и финансовых аспектов и т.д.


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