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«Совкомфлот» и NYK Line взяли кредит на 176 миллионов
12.09.2019

«Совкомфлот» и NYK Line взяли кредит на 176 миллионов

    • Совместные предприятия группы «Совкомфлот» и компании NYK Line заключили с консорциумом из трех международных банков кредитное соглашение на сумму 176 млн долларов на срок до 8 лет. В состав консорциума вошли Sumitomo Mitsui Banking Corporation (в лице своей дочерней компании SMBC Bank EU AG), Société Générale и Shinsei Bank.

    Как сообщили SeaNews в «Совкомфлоте», привлеченные средства будут направлены на рефинансирование двух танкеров-газовозов СПГ ледового класса, «Гранд Анива» и «Гранд Елена», которыми совместно владеют и управляют «Совкомфлот» и NYK Line. Суда используются для круглогодичной транспортировки сжиженного природного газа из порта Пригородное (Сахалин) в Японию, Южную Корею и Китай в рамках долгосрочных контрактов с оператором проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy. С момента начала работы завода по сжижению газа «Сахалин-2» и начала отгрузок СПГ в марте 2009 года два судна завершили 325 рейсов и доставили заказчикам свыше 46,5 млн куб. м СПГ.

    Танкер «Гранд Анива» построен в 2008 году, «Гранд Елена» – в 2007 году. Грузовместимость каждого судна составляет 145 тыс. куб. м, ледовый класс – 1C, что позволяет работать в ледовых условиях Охотского моря в режиме круглогодичной навигации.


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