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СПГ из Якутии в Монголию по железной дороге
11.11.2019

СПГ из Якутии в Монголию по железной дороге


    • Объем первой поставки ООО «СПГ» сжиженного природного газа из Якутии в Монголию составил порядка 35 тонн. Груз отгружен в криогенных танк-контейнерах со станции Нижний Бестях. Такой экспортный маршрут поставок СПГ выводит российский газ на новые рынки с использованием железнодорожных перевозок, позволяет задействовать российские железные дороги и увеличить спрос на выпускаемые в России криоконтейнеры, сообщает пресс-служба АО «АК «Железные дороги Якутии».

    Грузоотправителем является ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания» («СиТЭК»), экспедитором и оператором подвижного состава – ООО «Якутское контейнерное агентство». Получателем стала монгольская компания «UB Metan». Природный газ будет использован в качестве моторного топлива на муниципальном транспорте в столице Монголии – Улан-Баторе. Объем контракта составляет пока 5 тыс. тонн в год. Вместе с тем спрос на СПГ в Монголии может составить в 2020 году 8 тыс. тонн (11 млн куб. м газа).

    Как отметил генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин, производство СПГ на станции Нижний Бестях удалось организовать благодаря месторождениям, которые обеспечивают город Якутск, и разветвленной сети газопроводов по технологии, разработанной ООО «СПГ» совместно с ООО НПК «НТЛ». Запущенное производство пока обкатывалось, закрывая потребности компании «Железные дороги Якутии» для обеспечения станций и разъездов электроэнергией и теплом.

    «Газифицировано восемь железнодорожных станций, расположенных на значительных расстояниях (до 900 км) от производства СПГ. В настоящее время АО «АК «ЖДЯ» является единственной железной дорогой в России, где вопросы использования СПГ нашли комплексное решение.  Теперь излишки объемов СПГ будут экспортироваться в Монголию», – сообщает пресс-служба «ЖДЯ».


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