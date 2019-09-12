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Новый жд сервис FESCO
12.09.2019

Контейнерный поезд из Екатеринбурга в Петербург

    • Транспортная группа FESCO сообщила о запуске нового контейнерного поезда FESCO Ural Baltic Shuttle из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.

    Поезда будут отправляться два раза в месяц от станции Кольцово, время в пути следования до станции Автово составляет три дня. 

    Основу грузопотока FESCO Ural Baltic Shuttle формирует продукция металлургической, химической и лесной промышленности.

    Сервис ориентирован как на транспортировку экспортных товаров, а также на внутрироссийские перевозки с Урала в регионы северо-запада.

    Перевозка в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона осуществляется морскими линейными сервисами, проходящими через порт Санкт-Петербург, доставка последней мили до конечного получателя в России – автотранспортом.

    Тестовые отправки по новому маршруту начались в июле 2019 года, с сентября FESCO Ural Baltic Shuttle курсирует на регулярной основе.


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