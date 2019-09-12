Контейнерный поезд из Екатеринбурга в Петербург

Транспортная группа FESCO сообщила о запуске нового контейнерного поезда FESCO Ural Baltic Shuttle из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.

Поезда будут отправляться два раза в месяц от станции Кольцово, время в пути следования до станции Автово составляет три дня.

Основу грузопотока FESCO Ural Baltic Shuttle формирует продукция металлургической, химической и лесной промышленности.

Сервис ориентирован как на транспортировку экспортных товаров, а также на внутрироссийские перевозки с Урала в регионы северо-запада.

Перевозка в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона осуществляется морскими линейными сервисами, проходящими через порт Санкт-Петербург, доставка последней мили до конечного получателя в России – автотранспортом.

Тестовые отправки по новому маршруту начались в июле 2019 года, с сентября FESCO Ural Baltic Shuttle курсирует на регулярной основе.