Новое судно FESCO

FESCO поставила новое судно для работы на регулярном сервисе «ФЕСКО Магадан Лайн» («ФМЛ»), связывающем порт Магадана с портами Восточный и Владивосток. В начале сентября к работе на линии приступил контейнеровоз «ФЕСКО Магадан», сообщает пресс-служба компании.

«ФЕСКО Магадан» вышел из Владивостока 4 сентября, а уже 9 сентября совершил свой первый заход в порт Магадана. В рамках первого рейса судно доставило в регион более 6,5 тысяч тонн различных грузов – продукты питания, промышленные товары, технику и оборудование.

«ФЕСКО Магадан» пополнил состав флота FESCO в июле 2019 года. Вместимость контейнеровоза составляет 822 TEU, ледовый класс Arc4 соответствует стандартам, необходимым для работы в северной части Охотского моря в зимний период.

Сервис ФМЛ обеспечивает перевозки любых грузов в сухих, рефрижераторных СОС и SOC контейнерах, следующих как в межпортовом сообщении, так и в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении, а также генеральных грузов по маршруту Владивосток/Восточный – Магадан – Владивосток/Восточный. Работу линии обеспечивают контейнеровоз «ФЕСКО Магадан» и универсальный сухогруз «ФЕСКО Посьет».