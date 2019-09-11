Экспорт и импорт зерновых

Россия по итогам 7 месяцев текущего года экспортировала порядка 13,6 млн тонн пшеницы и меслина – на 41,1% меньше аналогичного уровня 2018 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также сократился – на 31,5% до 2,9 млрд долларов.

По итогам января-июля этого года объем импортируемой пшеницы упал на 46,1% – до 114,8 тыс. тонн. Импорт кукурузы снизился на 21,2% до 27,2 тыс. тонн. Поставки ячменя последние два месяца не осуществлялись и по итогам отчетного периода они по-прежнему составляют 4,2 тыс. тонн (-39,1%).

В денежном выражении импорт пшеницы снизился на 15,8% (до 27,1 млн долларов), ячменя, напротив, вырос на 33,3% (до 1,6 млн долларов). Стоимость поставок кукурузы в РФ уменьшилась на 26,1% до 93,5 млн долларов.

В июле Россия вывезла за рубеж около 3 млн тонн пшеницы и меслина – меньше показателя июля прошлого года на 22,4%, но в 2,8 раза больше уровня предыдущего месяца­. В стоимостном выражении экспорт пшеницы составил 555,9 млн долларов, что на 21,6% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года, но в 2,4 раза выше уровня предыдущего месяца.

В июле импорт пшеницы по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 19,7% и вырос относительно предыдущего месяца на 37,1%, составив 15,9 тыс. тонн. Существенно выросли объемы импортной кукурузы – в 4,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и в 3 раза относительно предыдущего месяца – до 0,9 тыс. тонн.

В стоимостном выражении импорт пшеницы в июле составил 3,8 млн долларов, что на 8,6% больше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставок пшеницы в РФ также увеличилась – на 35,7%. В денежном выражении импорт кукурузы составил 700 тыс. долларов – в 2,3 раза выше уровня июля прошлого года и в 3,5 раза больше показателя июня этого года.