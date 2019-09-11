Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт и импорт зерновых
11.09.2019

Экспорт и импорт зерновых

    • Россия по итогам 7 месяцев текущего года экспортировала порядка 13,6 млн тонн пшеницы и меслина – на 41,1% меньше аналогичного уровня 2018 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также сократился – на 31,5% до 2,9 млрд долларов.

    По итогам января-июля этого года объем импортируемой пшеницы упал на 46,1% – до 114,8 тыс. тонн. Импорт кукурузы снизился на 21,2% до 27,2 тыс. тонн. Поставки ячменя последние два месяца не осуществлялись и по итогам отчетного периода они по-прежнему составляют 4,2 тыс. тонн (-39,1%).

    В денежном выражении импорт пшеницы снизился на 15,8% (до 27,1 млн долларов), ячменя, напротив, вырос на 33,3% (до 1,6 млн долларов). Стоимость поставок кукурузы в РФ уменьшилась на 26,1% до 93,5 млн долларов.

    В июле Россия вывезла за рубеж около 3 млн тонн пшеницы и меслина – меньше показателя июля прошлого года на 22,4%, но в 2,8 раза больше уровня предыдущего месяца­. В стоимостном выражении экспорт пшеницы составил 555,9 млн долларов, что на 21,6% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года, но в 2,4 раза выше уровня предыдущего месяца.

    В июле импорт пшеницы по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 19,7% и вырос относительно предыдущего месяца на 37,1%, составив 15,9 тыс. тонн. Существенно выросли объемы импортной кукурузы – в 4,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и в 3 раза относительно предыдущего месяца – до 0,9 тыс. тонн.

    В стоимостном выражении импорт пшеницы в июле составил 3,8 млн долларов, что на 8,6% больше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставок пшеницы в РФ также увеличилась – на 35,7%. В денежном выражении импорт кукурузы составил 700 тыс. долларов – в 2,3 раза выше уровня июля прошлого года и в 3,5 раза больше показателя июня этого года.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.08.2019
    Контейнерооборот Южной Кореи
    Контейнерооборот через порты Южной Кореи по итогам 6 месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотЮжная Корея
    0
    26.07.2019
    Новороссийск снижает темпы, Приморск наращивает
    За январь-май 2019 года консолидированный грузооборот группы НМТП увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    13.06.2019
    Лидеры Финляндии
    По итогам 5 месяцев 2019 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии вырос по сравнению с аналогичным […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    16.05.2019
    Жд экспорт через порты
    По итогам 4 месяцев этого года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД составила 106,8 млн […]
    2019ПогрузкаРЖДЭкспорт
    0
    24.05.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 13 мая флот безработных контейнеровозов вырос как по вместимости, так и по количеству судов. По […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    28.01.2019
    О реализации механизма «одного окна»
    Для участников внешнеэкономической деятельности
    ВЭДПравительствоТехнологииЭкспорт
    1
    29.05.2019
    Контейнероборот портов Южной Африки
    Итоги первого квартала 2019 года
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотЮАР
    0
    14.03.2019
    Российский экспорт рыбы вырос
    По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году экспорт рыбы из России в физическом выражении вырос на 7,8% […]
    2018ИтогиРыбаСтатистика таможни
    0
    20.06.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Апрель 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АпрельГрузооборотДальний Восток
    0
    31.05.2019
    Контейнероборот портов Малайзии
    Итоги 3 месяцев
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотМалайзия
    0
    03.06.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 23 неделя 2019
    На 23 неделе года цены на бункерное топливо снизились во всех исследуемых портах. Так, в Роттердаме, по состоянию […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    17.06.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2019
    На 24 неделе года на основных исследуемых трейдах отмечено снижение спотовых ставок. Так, ставки из Шанхая на порты […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    10.09.2019 Новая площадка для порожняка на ПКТ
    10.09.2019 Лидеры Финляндии
    10.09.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    09.09.2019 Финансы CMA CGM с CEVA и без CEVA
    09.09.2019 Все порты Финляндии
    09.09.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД