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Все порты Финляндии
09.09.2019

Все порты Финляндии

    • Все порты Финляндии совокупно обработали  за январь-июль этого года больше 962,4 тыс. TEU. Это на 1,2% больше аналогичного показателя прошлого года.

    По данным агентства транспорта и связи Финляндии, ХаминаКотка за 7 месяцев 2019 года обработала 404,8 тыс. TEU, на 3,7% больше, чем годом ранее. Второй по объемам перевалки порт Финляндии – Хельсинки также увеличил контейнерооборот на – 3,3%, до 309,1 тыс. TEU. Раума  за отчетный период перевалилf порядка 156,1 тыс. TEU, на 0,4% меньше, чем за 7 месяцев 2018 года.

    Через причалы Ханко за отчетный период прошло более 36,2 тыс. TEU — на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Оборот контейнеров в Оулу снизился на 28,8% до 20,4 тыс. TEU.  

    Кеми и Торнио в январе-июле отчетного года увеличили объемы перевалки контейнеров на 25,1% (до 10,8 тыс. TEU) и на 3,6% (до 8,8 тыс. TEU) соответственно. Коккола и Пори сократили оборот на 19,5% (до 8,3 тыс. TEU) и на 96,4% (до 303 TEU) соответственно.

    Турку по итогам отчетного периода 2019 года перевалил 2,1 тыс. TEU (+10,7%), Уусикапунки — 1,1 тыс. TEU (-0,2%), Раахе — 348 TEU (рост в 3,2 раза) и Экерё 26 TEU (рост в 26 раз).

    Кроме этого, в отчетном периоде 2019 года перевалку контейнеров произвели порты Рахья (3 тыс. TEU), Пиетарсаари (838 TEU), Эурайоки (8 TEU) и Марианхамина (1 TEU), в аналогичном периоде прошлого года эти порты с контейнерами не работали.


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