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Корейцы построят морской терминал в Приморье
09.09.2019

Корейцы построят морской терминал в Приморье

    • В Приморье готовится к реализации крупный логистический проект в партнерстве с Южной Кореей. В Хасанском районе компании «Беркут» и Hyundai Engineering and Construction построят на искусственном насыпном участке многофункциональный морской терминал «Славянка». Он будет включать зерновой, лесной, контейнерный и другие терминалы, а также всю необходимую инфраструктуру, сообщает пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на выступление вр.и.о. вице-губернатора Константина Богданенко на 5-м Восточном экономическом форуме.

    «Этот проект имеет стратегическое значение для развития транспортно-логистической системы Азиатско-Тихоокеанского региона. Это будет практический шаг для развития МТК “Приморье-2” и логистических возможностей Приморья», – подчеркнул он.

    «В настоящее время в Приморье работают более 50 предприятий с южнокорейским капиталом в таких отраслях, как торговля, сельское хозяйство, производство, транспорт и логистика, рыболовство, гостиничный и ресторанный бизнес. Торговый оборот с этой страной в 2018 году увеличился на 17% по сравнению с 2017 годом и составил 1,4 миллиарда долларов США», – такие данные привел губернатор края Олег Кожемяко.


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