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FESCO и польская PCC Intermodal расширяют партнерство
04.09.2019

FESCO и польская PCC Intermodal расширяют партнерство

    • FESCO и польский железнодорожный оператор PCC Intermodal S.A. договорились развивать сервисы ускоренной доставки грузов из Японии, Южной Кореи и Китая в страны Европы и в обратном направлении через российский Дальний Восток по Транссибирской магистрали. Соответствующее соглашение о намерениях стороны подписали в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Как сообщили SeaNews в FESCO, компании намерены работать над увеличением объемов перевозимых транзитных грузов в рамках запущенного летом сервиса Trans-Siberian Landbridge и привлечением на него новых клиентов, прежде всего, европейских.

    Для продвижения сервиса FESCO и PCC Intermodal также договорились провести серию бизнес-миссий с участием представителей деловых кругов и государственных структур Европейского союза, России, Китая, Республики Корея и Японии.

    «Расширение партнерства с PCC Intermodal позволит нам оптимизировать транзитные продукты и адаптировать их под потребности европейских клиентов, расширить объемы перевозок европейских грузов в страны АТР и сделать перевозку в обратном направлении максимально удобной для клиента», – отметил президент FESCO Александр Исурин.


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