Будет инфраструктура – будет интерес

Насколько сегодня рынку интересны контрейлерные перевозки, учитывая тот факт, что в нашей стране для этого вида перевозок это только начало пути и до массового использования контрейлеров еще далеко, а бизнесу прибыль нужна здесь и сейчас? Почему это может быть интересно транспортным компаниям – об этом мы спросили руководителя транспортной логистики «ПЭК» Магомеда Гасанова.

«На наш взгляд, потенциал у этого вида перевозок достаточно большой. Однако рынок обратит более пристальное внимание на контрейлерные перевозки, когда к запуску этой технологии будет готова инфраструктура, сформирована тарифная сетка и станут понятны сроки доставки», – считает М.Гасанов.

«В настоящее время, – рассказал он, – ведется тестирование технологии контрейлерных перевозок, и нам, как представителям отрасли, смешанный вид перевозки кажется перспективным, способным упростить решение целого ряда вопросов. Контрейлерная перевозка может стать выгодной при сроках доставки, приближенных к автомобильным, и конечно же при конкурентных тарифах. Например, в октябре этого года сроки по тестовой перевозке стандартной еврофуры собственности «ПЭК» на платформе ФГК по маршруту Москва – Новосибирск – Москва со станции Орехово-Зуево составили 6 суток. Но есть потенциал для дальнейшего сокращения времени в пути. Также необходимо наличие инфраструктуры для погрузочно-разгрузочных работ на терминалах отправки и получения. Среди самых перспективных направлений можно назвать Москва – Новосибирск – Москва и Москва – Владивосток».

Но есть и риски, отметил М.Гасанов. Среди основных рисков при контрейлерных перевозках он выделил простой на разгрузке и безопасность груза. «В настоящий момент мы рассматриваем вариант использования для таких перевозок цельнометаллических полуприцепов. В ходе тестовой перевозки полуприцеп охранялся силами ведомственной охраны железнодорожного транспорта», – рассказал он.

«Что касается планов «ПЭК» по дальнейшему развитию этой технологии, то сегодня мы тестируем перевозку полуприцепа без участия тягача. По результатам тестирования будем обсуждать дальнейшие планы по внедрению и развитию технологии контрейлерных перевозок», – сказал М.Гасанов.